– Han var med for fullt i dag, så han skal ikke være noe problem, sa Lagerbäck til NTB på pressekonferansen onsdag.

King har vært svært forsiktig under samlingen i Oslo. Han hadde kjenninger i en lårmuskel da han kom til Norge søndag. Bournemouth-spilleren er et soleklart førstevalg som spiss og en meget viktig mann for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Norge møter Romania på Ullevaal fredag. Det rumenske laget var fullt på høyde med Sverige på utebane i mars, men tapte.

– Romania er nok en del bedre enn mange tror. Jeg tror de har mye mer å spille på offensivt enn for eksempel Bulgaria, sier Bjørn Maars Johnsen til NTB.

Må ha full pott

Mandag spiller Norge borte mot den antatte tabelljumboen Færøyene. Hele den norske troppen er klar på at kun seks poeng i disse kampene er tilstrekkelig om håpet om en plass blant de to beste skal være realistisk.

Topp-to i gruppen går rett til neste års EM-sluttspill. Klarer ikke Norge det, kommer en ekstrasjanse i UEFAs nasjonsliga neste år.

Spania og Sverige har kommet best i gang i puljen. Norge står med et poeng etter kampene mot disse to.

Det norske laget ble i lengre perioder rundspilt av Spania, men tapte bare 1-2 borte. Mot Sverige ga Norge fra seg en 2-0-ledelse hjemme og klarte til slutt 3-3 etter norsk utligning seks minutter på overtid.