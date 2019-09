KFUM uten scoring for første gang siden april

Sist KFUM gikk målløse av banen etter en fotballkamp skrev vi 14. april i dagbøkene, og motstanderen het Kongsvinger. Den gang endte det 0-0.

Siden har «Kåffa» spilt 26 kamper, med mål i samtlige. Men borte mot Raufoss var det bråstopp for Jørgen Isens sitt mannskap. Selv ikke et kvarter med elleve mot ti hjalp stort for KFUM. Det nærmeste KFUM kom var en frekk lobb fra David Tavakoli, men tverrliggeren sto i veien.

Med 1-0-tapet mot Raufoss vil det bli meget spennende å se om KFUM nå klarer en av kvalikplassene til Eliteserien. Laget ligger tilsynelatende godt an på en fjerdeplass (3.-6. plass skal spille kvalik), men nå er det kun tre poeng ned til nettopp Raufoss, som ligger på sjuendeplass.

Gueye i trøbbel

Etter en jevn åpning på kampen tok Raufoss stadig mer over utover i førsteomgang, og etter 19 minutter kom den første advarselen da Emile Noe Dadjo snappet et dårlig oppspill og forserte forbi KFUM-stopper Mansour Gueye, som ble nødt til å holde igjen Raufoss-spilleren igjen for å hindre han fra å potensielt komme alene med Knut Skjærstein. Hjemmepublikummet ropte på rødt kort, men Gueye slap unna med det gule.

Det var ingen store muligheter i løpet av de første 45 minuttene. Parfait Bizoza testet Skjærstein på et langskudd.

Rasch(t) ut

Robin Rasch måtte ut med en skade for KFUM etter 37 minutter. Det gjorde at Sebastian Jarl ble flyttet opp fra stopper, til sin favorittposisjon sentralt på midten. Og unggutten, som nylig kom fra Sarpsborg 08, gjorde en fin figur, og like før pause brøt han en pasning på midten og satt fart fremover. Han spilte etter hvert ut til Lars Olden Larsen på høyre, som igjen forsøkte i finne Jarl som hadde tatt turen inn i Raufoss sitt felt, men pasningen var noen ørsmå centimetere unna å finne foten til Jarl.

På overtid av førsteomgang forsøkte Stian Sortevik seg med et langskudd, men Ole Kristian Lauvli slo den greit til side for mål.

Likevel ga slutten av førsteomgang håp om en bedre andreomgang for gjestene fra Oslo, men slik gikk det ikke.

Våknet etter baklengs

Raufoss tok tak i kampen etter hvilen og en god Matias Moldskred skjøt millimetere til side for stolpen allerede i andreomgangs første minutt. Raufoss så farligst ut, og det var lite å si på at vertene tok ledelsen etter en glimrende pasning fra Kristoffer Nessø ut til Snorre Strand Nilsen. Høyrebacken gjorde ingen feil og dunket ballen inn i lengste hjørne, via stolpen.

Få minutter etter 1-0-målet var KFUM, og David Tavakoli svært nær. Spissen så at Lauvli sto langt ute, og forsøkte en lobb fra 25-30 meter. Ballen så lenge ut til å ha en perfekt bue, men den endte litt for høyt, og traff tverrliggeren i stedet for nettmaskene.

Sekunder senere slo Lauvli en ball rett i bena på Sortevik. KFUM-kapteinen vurderte nok å teste skuddfoten både en og to ganger med Raufoss-keeperen litt ute av posisjon, men fra langt holdt valgte han heller å bruke situasjonen som en god overgang, men det hele ebbet ut i ingenting.

Dette var KFUMs beste periode i kampen, og etter 67 minutter var Tavakoli frempå igjen. Denne gang etter et hjørnespark, men hodestøtet gikk til side for mål.

Rødt kort og tam jakt

Da mannen som slo den nydelige målgivende pasningen, Kristoffer Nessø, sparket vekk ballen etter at dommeren hadde blåst frispark til KFUM, pådro han seg sitt andre gule kort, og dermed rødt. En klønete utvisning, og alle muligheter var plutselig åpne for KFUM.

Men da gjestene skulle trykke klampen i bånn, og få utligningen skjedde i stedet for det motsatte. Det gikk helt i stå, og i stedet for var Raufoss som plutselig nærmet seg en dobling.

Først med et skudd fra Ryan Doghman like utenfor 16-meteren, som Skjærstein måtte slå til hjørnespark, etter 80 minutter. Deretter forsøkte Oskar Løken seg fra 17-18 meter syv minutter senere, men forsøket hans strøk stolpen, og gikk utenfor.

Uten seier på de fire siste

På tampen forsøkte Sebatian Jarl seg med et langskudd som skulle vise seg å bli uggen for Lauvli. For til tross for at skuddet gikk rett på mål, så var det ganske hardt. Raufoss’ sisteskanse måtte dermed gi en retur, som imidlertid ikke ble spesielt farlig.

Dermed endte det tap for KFUM, som nå står med tre tap og en uavgjort på sine fire siste kamper (inkludert tapet i cupen mot Odd torsdag).

Neste seier kan imidlertid komme fort. Neste kamp (søndag 6. oktober) er nemlig hjemme mot tabelljumbo Tromsdalen.

KAMPFAKTA

Raufoss – KFUM Oslo 1-0 (0-0)

826 tilskuere

Mål: 1-0 Snorre Strand Nilsen (53).

Dommer: Steinar Hauge, Bjarg.

Gult kort: Mansour Gueye, KFUM Oslo, Kristoffer Nessø, Raufoss.

Rødt kort: Kristoffer Nessø (77, to gule), Raufoss.