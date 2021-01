Kåffa starter sesongoppkjøringen foran den nye sesongen først på mandag, og når spillerne returnerer fra ferien vil det være ett nytt fjes i spillergruppa. 19-årige Aaron Kiil Olsen er signert fra Bærum i PostNord-ligaen.

– Vi har sett ham i noen kamper, og hentet inn opplysninger om ham. Han er sterk, har god fart, og er god en mot en. I tillegg er vi sikre på at han passer inn hos oss sosialt, sier trener Jørgen Isnes til Dagsavisen.

I og med at kaptein og midtstopper Jørgen Hammer er skadet til mars, sier Isnes at signeringen av Kiil Olsen passer godt. Olsen, som både kan spille på backen og på kanten, er den første signeringen for KFUM denne vinteren.

– Det ble KFUM nå fordi de spiller en interessant fotball, en fotball som mange unge vil spille. Dessuten har jeg hørt mye bra om trenerteam og spillergruppe, sier Kiil Olsen.

Midtstopperen har representert Norge på både U18 og U19, og har gått gradene i Bærum, mens han har gått på Norges Toppidrettsgymnas.

– Jeg gleder meg for egen del til å ta et nytt nivå, og så har jeg klare ambisjoner om å bidra til at KFUM tar et nytt nivå, sier Kiil Olsen til Kåffas hjemmesider.

Intet nytt om Sortevik

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, er det tre spillere som fremdeles ikke har undertegnet nye kontrakter. Stian Sortevik teller på knappene om han overhode skal fortsette å spille fotball, mens Robin Rasch og Bilal Njie fremdeles vurderer kontraktsforslagene, samtidig som de er åpne for spill i større klubber.

– Det er ikke så mye nytt å si om de tre, annet enn at Robin har sagt han vil gi oss et svar før vi starter oppkjøringa til ny sesong på mandag, sier Isnes.

– Hva med Daniel Fredheim Holm, år han på en ny sesong, etter den alvorlige lårskaden han pådro seg forrige sesong?



– Det er ikke avklart ennå. Han er i opptrening.



– Hvis dere lander de tre som ikke har skrevet nye kontrakter, er dere da ferdige på markedet?



– Nja. Vi ser nok etter en kantspiller også, avslutter trener Jørgen Isnes.

Her er KFUMs treningskamper (fortsat ikke avgjort hvor de spilles, men ikke på Ekeberg):

30. januar, Moss.

6. februar, Skeid.

20. februar, Sarpsborg08.

24. februar, Nordstrand.

5. mars, Hamkam.

12. mars, Ull/Kisa.

19. mars, VIF.

27.-29. mars, Strømmen.

