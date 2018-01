Keepertabbe ødela for Arsenal

Sport

Av Espen Hartvig

Målvakten skulle klarere en ball i annen omgang og var nesten upresset. Cech bommet grovt og serverte ballen til Ayew.

Det var starten på en ny tung dag for Arsenal-manager Arsène Wenger. Swansea lå klistret på bunnen av tabellen før kampen startet.

Fem minutter før slutt scoret Sam Clucas sitt annet mål for kvelden og dro gardinen ned for Arsenal.

– Jeg synes vi vant fortjent. Dette er et kjemperesultat for oss. Alle seirer bygger selvtillit, sa Clucas ifølge BBC etter kampen.

Arsenal tapte nytt verdifullt terreng. Nå er det åtte poeng opp til fjerdeplassen som gir en mulighet til å nå Champions League neste sesong. Nacho Monreal ga gjestene 1-0 etter vel en halvtimes spill da han skled inn Mesut Özils innlegg.

Ordnet utligning

Men ledelsen holdt bare i et minutts tid, og Özil var involvert med negativt fortegn da utligningen kom. Han ga fra seg ballen i kamp med svensken Martin Olsson. Kort etter scoret Clucas og ordnet 1-1.

Wenger kastet inn Olivier Giroud fra reservebenken etter pause. Det kan bli det siste angriperen gjorde i Arsenal-drakt. Han er et hett navn på ryktebørsen for et klubbytte. Angivelig er han på vei til Chelsea.

Overgangsvinduet stenger onsdag.

Arsenal møter Everton hjemme i neste runde, mens Swansea skal besøke Leicester.

Lett for Liverpool

Liverpool hadde stålkontroll borte mot Huddersfield tirsdag og vant 3-0. Emre Can, Roberto Firmino og Mohamed Salah (straffe) scoret.

Liverpool slo tilbake etter to strake tap og strammet grepet om fjerdeplassen. Jürgen Klopps menn er oppe på like mange poeng som tredjeplasserte Chelsea, fem foran Tottenham og altså hele åtte foran Arsenal.

West Ham og Crystal Palace spilte 1-1 i London-derbyet etter mål av Christian Benteke for Palace og Mark Noble (straffe). Lagene er på henholdsvis 10.- og 12.-plass. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball tirsdag, 25. runde:

Huddersfield – Liverpool 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Emre Can (26), 0-2 Roberto Firmino (45), 0-3 Mohamed Salah (str. 78). 24.121 tilskuere.

Swansea – Arsenal 3-1 (1-1)

Mål: 0-1 Nacho Monreal (33), 1-1 Sam Clucas (34), 2-1 Jordan Ayew (61), 3-1 Clucas (86). 20.819 tilskuere.

West Ham – Crystal Palace 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Christian Benteke (24), 1-1 Mark Noble (43). 56.911 tilskuere.

Engelsk mesterskapsserie fotball tirsdag, 29. runde:

Birmingham – Sunderland 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 David Davis (28), 2-0 Jeremie Boga (44), 3-0 Sam Gallagher (54), 3-1 Bryan Oviedo (83). 19.601 tilskuere.

Burton – Reading 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Jón Dadi Bödvarsson (20), 1-1 Lucas Akins (str. 51), 1-2 Chris Gunter (57), 1-3 Bödvarsson (68). 2750 tilskuere.

Martin Samuelsen spilte 77 minutter for Burton.

Hull – Leeds 0-0

17.237 tilskuere.

Markus Henriksen spilte 45 minutter for Hull.

Middlesbrough – Sheffield W. 0-0

24.120 tilskuere.

Millwall – Derby 0-0

10.931 tilskuere.

Nottingham Forest – Preston 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Billy Bodin (35), 0-2 Tom Barkhuizen (60), 0-3 Daniel Johnson (83). 22.044 tilskuere.

Sheffield U. – Aston Villa 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Robert Snodgrass (90). 26.477 tilskuere.