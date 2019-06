Rosenborgs Hansen er inne i troppen igjen etter at han trakk seg fra landslaget for snart et år siden. Han stiller opp som «kriseløsning» i en spesiell situasjon.

Den soleklare førstekeeperen Rune Almenning Jarstein valgte å rydde opp i et trøblete kne for noen uker siden. Det gjorde han for å være klar til sesongoppkjøringen med Hertha Berlin. Ørjan Håskjold Nyland er på vei tilbake etter en akillesskade, men uaktuell en stund til.

Til de kommende EM-kvalifiseringskampene må dermed landslagssjef Lars Lagerbäck velge enten Sten Grytebust eller André Hansen. På spørsmål fra NTB om keepertrener Frode Grodås til slutt tar valget, sier Lagerbäck:

– Frode har stor innflytelse, men det er jeg som har ansvaret og siste ordet. Jeg er aktivt deltakende i en eventuell diskusjon.

Vil ikke røpe valget

Lagerbäck vil ikke røpe hvem valget faller på.

– Vi snakket litt sammen i forrige uke da vi forberedte alt dette. Vi går inn med tanker, og deretter tar vi beslutningen etter at treningene er unnagjort denne uken. Spillerne får laget dagen før kamp, sier han til NTB.

Samtidig går svensken langt i bekrefte André Hansens posisjon som «kriseløsning».

– Vi har gjort denne dealen etter at han takket nei, at han skulle stille opp hvis vi hadde skader. Jeg skal egentlig ikke være takknemlig overfor han, men likevel er jeg det, smiler Lagerbäck.

På spørsmål om Hansen stiller på lik linje med Grytebust med hensyn til laguttak, svarer han «offisielt».

Sjanse

Grytebust har bare fire A-landskamper inkludert debuten i juni 2013, og dette er spilletiden hans i minutter i disse: 2, 45, 90 og 45.

Til sommeren bytter han klubb og flytter til Ståle Solbakkens FC København. Grytebust har vært beste keeper i den danske superligaen de siste årene.

Norge må sannsynligvis slå både Romania og Færøyene for å ha et visst håp om å bli blant de to beste i EM-kvalgruppen. Der er favoritten Spania og Sverige kommet best i gang.

Topp to-plassering gir direkte plass i mesterskapet neste år. Skulle Norge ikke komme seg inn i EM på den måten, vil europaligaen være en mulighet. Der er Norge klar for semifinale på sitt nivå. Bare finalevinneren får EM-billett.