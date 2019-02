Det bekrefter Forest mandag. 47-åringen hadde sitt store gjennombrudd som spiller i nettopp forest. Mellom 1990 og 1993 spilte han over 100 kamper for klubben før han ble solgt til Manchester United, hvor han spilte fram til 2005. Han avsluttet karrieren i Celtic.

Siden har han forsøkt lykken som manager i både Sunderland og Ipswich. I perioden 2013-2018 var han assistent til O'Neill på det irske landslaget.

Dette blir Keanes første jobb i England siden han var assistent for Aston Villa i 2014.

Nottingham Forest ligger i skrivende stund på niendeplass i mesterskapsserien. Avstanden opp til sjetteplassen, som gir kvalifisering til Premier League, er på fire poeng. Avstanden til direkte opprykk er 12 poeng når 17 runder gjenstår.

Martin O'Neill tok over som klubbens manager for to uker siden og klubben har tapt en og vunnet en kamp. Han erstattet Aitor Karanka.

(NTB)