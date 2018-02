Sport

Forrige lørdag satte Kasai rekord da han deltok i sitt åttende OL.

Etter mandagens lagkonkurranse avslørte Kasai at han har ingen planer om å stoppe på åtte.

– Jeg vil fortsette å hoppe. Jeg vil hoppe i både OL i Beijing og det som kommer etter, sier han til Eurosport.no.

– Målet mitt er å delta i OL ti ganger, åtte er ikke nok, smiler japaneren.

Dersom Kasai lykkes vil han være 53 år i sitt siste OL.

Kasai deltok i sitt første OL i 1992. 45-åringen innehar også rekorden som den eldste OL-medaljøren med sølv og bronse fra 2014-OL.

Sapporo

Den japanske byen Sapporo skal kjempe om å få arrangere OL i 2026.

– Da jeg fylte 40 bestemte jeg meg for å hoppe i ti år til, men siden Sapporo, mitt fødested, prøver å få tildelt OL i 2026, så er det en sjanse som er for stor til å la gå fra seg, uttalte Kasai til Japan Times for noen år siden.

(NTB)