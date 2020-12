Totalt er det satt opp 28 idretter i Paris, i tillegg til fire idretter oppsatt etter arrangørens ønske.

Breakdance, klatring, skateboard og surfing blir tilleggsidrettene.

Karate er en av fire tilleggsidretter i Tokyo-OL, men blir ikke å se i Paris i 2024.

– Vi hadde et reelt håp om at karate ville bli inkludert som tilleggsidrett, da karate er en stor idrett med mange unge og lovende utøvere i Frankrike. Vi vet at det internasjonale karateforbundet jobber målrettet for å få med karate på programmet i Los Angeles i 2028, og vi håper selvfølgelig at de lykkes med dette arbeidet, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

Les også: Langrennssjefen møter forståelse, men også frustrasjon etter Tour-nei