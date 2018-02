Kane og Salah skrev historie i thrillerkamp

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Salah ble den Liverpool-spilleren som har scoret 21 Premier League-mål på færrest kamper, mens Kane satte inn sitt 100. ligamål i kampen.

Kampen tok fullstendig fyr i sluttminuttene, som inneholdt både to straffer og to mål.

Salah spilte sin 25. ligakamp søndag etter overgangen fra Roma i fjor sommer, og han scoret begge målene for Liverpool.

For Kane så dagen helsvart ut da han misset straffe etter 87 minutter, men landslagsspissen fikk muligheten fra straffemerket igjen tre minutter på overtid, og den benyttet han godt til å sette inn sitt 100. mål i Premier League.

Begge de to straffesparkene var diskuterbare, og Klopp raste mot assistentdommeren etter kampen.

– Resultatet ble sterkt påvirket av assistentdommerens avgjørelser, sa tyskeren til Sky Sports.

Salah-scoring

Salah åpnet scoringsballet allerede etter tre minutter. Egypteren lå på offsidelinjen og utnyttet et sløvt tilbakespill fra Eric Dier. Alene med Hugo Lloris var han rolig som skjæra på tunet og satte inn 1-0.

Liverpool var farlig på kontringer også etter scoringen, mye takket være hurtigheten til Sadio Mané og Salah. Laget sviktet imidlertid i den avgjørende fasen, og i andre omgang var det Tottenham som hadde kommandoen.

Mauricio Pochettinos mannskap hadde ballen klart mest og presset på for en scoring, og etter 80 minutter fikk laget uttelling da Victor Wanyama fikk drømmetreff fra rundt 20 meter.

Etter en utboksing fra Liverpool-keeper Loris Karius dundret han til i returrommet, og ballen gikk inn helt oppe i krysset.

Sluttdrama

Tottenham fortsatte å presse etter scoringen, og laget fikk et omdiskutert straffespark da en offsideplassert Harry Kane gikk over ende i duell med Karius etter 87 minutter.

Dommer Jonathan Moss konfererte lenge med sin assistentdommer, men valgte å stå på avgjørelsen om å gi straffespark.

Kane gikk for kraft midt i mål, men Karius ble stående og reddet forsøket.

Spurs fortsatte kjøret, men ut av ingenting dukket Salah igjen opp på overtid. Den tidligere Roma-spilleren snurret rundt med nærmest hele Spurs-forsvaret før han chippet ballen i mål.

Ny straffe

Liverpool gikk mot en dramatisk trepoenger da Virgil van Dijk sparket ned Erik Lamela inne i feltet.

Dommer Moss vinket spillet videre, men nok en gang ble assistentdommeren involvert. Han signaliserte for straffe, og hoveddommer hørte på sin assistent og pekte på ellevemetersmerket.

På dagens andre forsøk var Kane iskald, og han satte ballen trygt i nettmaskene til 2-2.

– Jeg får ikke lov til å gå inn i dommergarderoben før etter en halvtime. Tror du det første han (assistentdommeren) kommer til å gjøre er å komme til meg og si at han gjorde en feil på den første straffen fordi det var offside? Utrolig. Jeg aner ikke hva de to dommerne diskuterte, sa Klopp og fortsatte tiraden:

– På den andre straffen treffer van Dijk ham (Lamela), men vi vet Lamela oppsøker situasjonen og hopper inn foran. Dommerne kommer til å forklare det med at det var kontakt, men i første omgang fikk vi ingen frispark i slike situasjoner. Og det er OK om lista legges der, men for så å blåse på den i siste minutt … Wow. Du må enten være sikker, eller la være. Men assistentdommeren ønsket å være i begivenhetenes sentrum.

Resultatet gjør at Liverpool på tredjeplass har 51 poeng, mens Tottenham er nummer fem med sine 49.

Sørloth må vente

Alexander Sørloth fikk ingen umiddelbar debut for Crystal Palace. Fra benken så han sine nye lagkamerater sløse bort enorme sjanser i 1-1-kampen mot Newcastle.

I midtuken ble Sørloth hentet fra danske Midtjylland til Palace. Overgangen gikk så vidt i boks på januarvinduets siste dag. Ting tydet på at landslagsspissen kunne få sin Premier League-debut søndag. Manager Roy Hodgson tok trønderen med på benken, men valgte ikke å kaste innpå nordmannen mot slutten. (NTB)

Engelsk eliteserie fotball søndag, 26. runde:

Crystal Palace – Newcastle 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Mohamed Diamé (22), 1-1 Luka Milivojevic (str. 55). 25.746 tilskuere.

Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Crystal Palace.

Liverpool – Tottenham 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (3), 1-1 Victor Wanyama (80), 2-1 Salah (90), 2-2 Harry Kane (str. 90). 53.213 tilskuere.