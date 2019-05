Kane håper å rekke mesterligafinalen

Av Jonas Berge

London-laget lå under 0-2 til pause i den avgjørende semifinalen, men tre mål fra Lucas Moura sørget for den første helengelske mesterligafinalen siden 2008. Avgjørelsen falt fem minutter på overtid.

Likevel var det en spiller som har vært savnet for Tottenham den siste tiden. Harry Kane måtte onsdagens dramatikk fra sidelinjen. Først ved sluttsignalet kunne spissen løpe inn på banen og feire med lagkameratene.

En ankelskade har holdt Kane ut av spill siden kvartfinalen mot Manchester City 9. april. Det store spørsmålet er om briten blir friskmeldt til finalen i Madrid 1. juni.

– Opptreningen går bra. Jeg skal begynne med litt mer anstrengende løping til uka. Det var derfor jeg våget å springe inn på banen ved kampslutt, sa Kane til BT Sport.

– Vi slo ut både Manchester City og Ajax, så jeg får begynne å trene enda hardere for å vise treneren (Mauricio Pochettino) hva jeg kan, fortsatte den skadde stjernespissen.

Oppgjøret mot Liverpool blir Tottenhams første mesterligafinale i historien. Lagets forrige europeiske finale var i UEFA-cupen i 1984. Da ble Anderlecht slått på straffer. Klubben vant samme turnering i 1972 og gikk til topps i cupvinnercupen i 1963.

– Jeg er supporter og vet hvor mye det her betyr for klubben. Guttene jobbet hardt og viste lidenskap, og det er alt man kan be om, sa Kane.