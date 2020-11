Kan vi stole på VIF? Spitses eventyrlige farvel. Da Lyn skapte Harald Berg. Hør Trikkeligaen!

Hvordan skal Grorud overleve og KFUM Oslo få kvalifisering?

Bodø/Glimts seriegull handler også om Lyn og VIF. Og visste du at en i ukas panel var fadder for Nødlandslagets helt, Ghayas Zahid?

Nei, vi rakk ikke å snakke om Diego Maradona denne gang, han har jo også spilt på Ullevaal stadion, men vi rakk mye annet, blant annet om Skeids sjanser mot Asker, en kamp kanskje vi må vente lenge på...

