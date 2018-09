Kan noen tukte Storhamar?

Sport

1. Storhamar

Vant serien med 15 poeng foran Sparta Sarpsborg i fjor, og fulgte opp med å ta hjem kongepokalen, også det uten store problemer. Jeg tror hedmarkingene vil gjenta bedriften i år. Har sett solide ut i oppkjøringa og imponert i CHL med seier mot Tappara og tap etter sudden death mot svenske Djurgården (bortekampen mot Tappara ble spilt i går kveld). Skal bli spesielt spennende å følge finske Niklas Fogström som kommer fra den svenske toppklubben Färjestad. Det samme gjelder den norske superstjerna Patrick Thoresen. Storhamar har behold mange av de viktigste spillerne, men noen har forsvunnet. Blant annet Kodie Curran, som hadde en ellevill sesong i fjor. Men sammen med Fogström og Thoresen har de også fått Eirik Salsten fra Stavanger, samt Andreas Øksnes fra Vålerenga. Det ser på papiret ut som meget gode forsterkninger for dette allerede bunnsolide laget. Også de har hentet noen nye importer, som kan gi laget et ytterligere løft om de leverer. Litt utskiftninger har det med andre ord vært, men ikke mer enn at det ser ut som sunn gjennomtrekk.

2. Stavanger Oilers

Det føles litt som at Stavanger Oilers er i en fase der de må starte litt på nytt igjen. En skuffende 6. plass, etterfulgt av kvartfinale-exit mot Frisk Asker førte til at trener Pål Gulbrandsen ble erstattet etter forrige sesong. Inn har amerikanske Todd Bjorkstrand kommet. Samtidig har mange spillere både kommet og gått. Resultatet kan bli et sultent og godt Oilers-lag som vil gi Storhamar kamp om både seriegullet og kongepokalen, men vi tror det tar enda en sesong før det har stabilisert seg for seiersvante siddiser. Spesielt spennende skal det bli å se Lillehammer-duoen David Morley og Stephan Vigier i vestlandsklubben.

3. Frisk Asker

Har mistet backene Oskar Nilsson og Nick Pageau, samt løperen Vinny Saponari. Alle var toneangivende i fjorårets Asker-lag som røk i semifinalen for Storhamar, og ble nummer fire i serien.

Den viktigste avgjørelsen Frisk Asker har tatt er imidlertid å ikke fornye kontrakten med trener Sune Bergman. Bergman tok Frisk fra bunnen av norsk hockey til å bli et lag som nå kjemper i toppen, men kanskje er det på tide med nye tanker? Erstatteren er canadier og heter Scott Hillman. Så får tida vise om dette er rett mann til å ta det neste steget med Frisk Asker.

Klubben har også fått inn en del nye spillere. På løpersida har de blant annet hentet to amerikanere i Kyle Bonis og Shawn Szydlowski. Sistnevnte ser spesielt spennende ut. I tillegg har de fått inn den italienske landslagsbacken Sean McMonagle. Av norske tilvekster skiller Mats Frøshaug seg ut. Frøshaug har fartet mye rundt, både i Norge og Sverige i sin karriere, men dersom 30-åringen er klar for oppgaven og er motivert har Frisk Asker skaffet seg en solid forsterkning.

Kan også nevnes at fjorårets «Rookie of the year», altså den beste unge, nye spilleren i ligaen; Sebastian Johansen har tatt turen fra Lørenskog. I tillegg har Patrick Bovim vendt hjem fra klubben Frisk Asker slo 6–2 i sin siste treningskamp tirsdag, Sparta Sarpsborg.

Viktige brikker som Anders Bastiansen og en av ligaens beste målvakter, Nicklas Dahlberg er med videre og vil spille viktige roller for Asker-klubben også denne sesongen.

4. Lillehammer

Har mista supertrioen David Morley, Stephan Vigier og Brett Cameron. De to førstnevnte har dratt til Stavanger Oilers. Dit har også backen Patrick Ulriksen tatt turen. Dette er en betydelig svekkelse for opplendingene. De to siste sesongene har disse tre vært toneangivende, ikke bare i Lillehammer, men i den norske serien og var med å ta Lillehammer helt til sluttspillfinalen forrige sesong. At de i tillegg forsvinner til en rival i Norge gjør det til et enda større tap. Håpet er at en ny, nordamerikansk trio i Austin Cangelosi, Justin Hickman og Parker Bowles skal fylle tomrommet, men dette er naturligvis usikkert. Og i utgangspunktet mener jeg dette er en svekkelse for Lillehammer.

Samtidig er landslagsspiller Alexander Reichenberg er klar for moderklubben igjen etter en periode i Hamar, og nå sist i tsjekkiske Sparta Praha. Han har imidlertid røket korsbåndet og vil sannsynligvis ikke være klar før i november, men her får Lillehammer en spiller som kjenner ligaen godt, selv om det nok vil ta noe tid før han er på sitt aller beste. Joker i sluttspillet?

Alt i alt ser Lillehammer noe svekket ut selv om de har klart å resignere viktige importer som Nick Dineen, Joey Benik og Brendan Ellis sammen med resten av den norske stammen, unntatt Ulriksen.

5. Vålerenga

Til tross for et 5-4-tap mot naboene fra Manglerud Star i generalprøven tirsdag ser Vålerenga bedre ut før en sesongstart enn på mange sesonger. Har fått inn meriterte spillere som Mats Trygg (Lørenskog) og Martin Røymark (MODO). Dette er spillere med lang fartstid på landslaget, og spesielt Røymark har vært en solid bidragsyter for flere forskjellige klubber i SHL, samt en sesong i den finske toppdivisjonen. I fjor spilte han imidlertid for MODO på Sveriges nest øverste nivå, men det er liten tvil om at dette er en skikkelig ishockeyspiller som garantert vil spille en viktig rolle for Vålerenga denne sesongen.

Også Villiam Strøm (Stavanger) og Petter Grønstad (Lørenskog) er spillere som kan ha noe å bidra med inn i dette VIF-laget.

Med en av ligaens beste keepere i Steffen Søberg ser VIF først og fremst bunnsolide ut defensivt. Med andre ord er de fremdeles avhengige av at Tobias Lindström, Rasmus Ahlholm og Martin Lauman YlvenYlven leverer framover på isen.

Alt i alt ser det ut til at dette er godt forbedret VIF-utgave, sammenlignet med den på samme tid i fjor. Jeg tror det kan bli en oppløftende sesong for Oslo-klubben. Men det avhenger av at de rutinerte spillerne som har tatt turen fremdeles har sulten. Det gjenstår å se.

6. Sparta Sarpsborg

Her har det skjedd saker og ting. Ut har backene Kalle Ekelund, Troy Rutkowski og Patrick Bovim forsvunnet. Det samme har løperne Henrik Malmström, Patrick Eriksson, Joachim Nermark, Greg Wolfe, Kyle Osterberg og Kevin Sundher gjort. Med andre ord så er det store forandringer på gang i Sarpsborg. Flere av disse spillerne har vært sentrale i mange sesonger i Østfold, og jeg her helt enig i at det var på tide med noe nytt. Sarpsborg holdt på å rote seg bort i kvartfinalen mot Manglerud Star forrige sesong, og røk rett ut i semifinalen mot Lillehammer (4-0 i kamper).

Men selv om Sarpsborg kanskje er klare for noe nytt er det likevel gode spillere som har forsvunnet ut. Dylan Zink (USA) har kommet inn på backsiden, det samme har Mikkel Søgaard fra Storhamar. Offensivt har det kommet inn to canadiere i Peter Quenneville og Scott Allen samt svenske Martin Grönberg og norske Marcus Bryhnisveen som forrige sesong spilte for rivalen Stjernen. Om dette er nok for å dekke opp de rommene som har oppstått gjenstår å se. Jeg synes dette Sarpsborg-laget ser noe svekket ut i forhold til hva de andre lagene har gjort i sommer, men mye avhenger av hvilket nivå de nye spillerne holder.

Selv om flere sentrale spillere nå er borte er likevel de viktigste igjen i Sarpsborg. Da tenker jeg spesielt på kaptein Niklas Roest og tungvekteren Tommy Kristiansen. Fjorårets seriesølvvinner kommer som vanlig til å slå godt ifra seg, så får vi se om det er nok kreativitet og finesse til å løfte klubben høyere opp på tabellen enn hva jeg tror denne sesongen.

7. Manglerud Star

Det er mange spørsmålstegn rundt Manglerud Star før kommende sesong, men det største er nok på keeperplassen. I fjor bommet trener David Livingston da han hentet Martin Surek som førstekeeper. Han var forsvant rundt juletider, og inn kom Kris Joyce som gjorde sine saker godt.

Nå har Livingston hentet inn Mike Morrison, men canadieren har ikke sett bra ut i treningskampene. Og dersom MS skal være med å kjempe høyere på tabellen enn fjorårets 7. plass er de avhengige av å ha en stabilt god keeper. Det er jeg ikke overbevist om at de har, ennå.

MS har samtidig mista sine to beste poengplukkere fra forrige sesong, Dylan Richard og Peter Lindblad. Sistnevnte blir fremdeles å se i Norge, da han har gått til Stjernen. Dette er et stort tap for MS som sannsynligvis vil kjempe med Stjernen et sted på nedre halvdel av tabellen. Det positive for Oslo-klubben er at trener David Livingston vanligvis treffer godt på sine importer fra Nord-Amerika. I år er det derfor Evan Allen og Michael McNicholas som skal sørge for nettsus på Oslo øst. Sistnevnte har også vært brennhet når det kommer til poengfangst i treningskampene.

I tillegg har MS vært på opphørssalg på Lørenskog og raska med seg Magnus Brekke Henriksen, Marius Johansen og Kevin Nilsen Berg. Sistnevnte spilte i MS fra 2015 til 2017 og gjorde sine saker godt før han vente hjem til Lørenskog igjen. Nå er han tilbake hos de gule og grønne. En annen som, bokstavelig talt har vent hjem er Mats Henriksen. Han er opprinnelig MS-gutt, men har tilbrakt de fire siste sesongene i Frisk Asker.

Den viktigste jobben er likevel den klubben har lagt ned for å bygge litt kontinuitet. Hele den norske stammen med nok en sesong, og det er et stort pluss. Det tok riktignok litt tid før kaptein Jesper Hoel fikk signert en ny kontrakt, men nå skal alt være på plass, og veteranen er klar for å styre en alltid ung MS-tropp trygt videre. Også Mangleruds andre veteran, Mathias Trygg, samt amerikanerne Sam Coatta og Matthew VanVoorhis har tatt en nytt år under Livingstons ledelse.

Det er noen spørsmål dette laget må svare på, men kommer de med positive svar kan MS blande seg inn enda høyere på tabellen, men skulle svarene være negative kan MS havne i et vakuum mellom Ringerike på bunn og resten av lagene.

8. Stjernen

Det har vært turbulent i Stjernen i mange sesonger. En av faktorene har vært usikkerhet og misnøye rundt trenerne. Nå mener klubben at de har funnet rett mann i meriterte Bengt-Åke Gustafsson som har over 600 kamper i NHL og har som eneste trener ledet det svenske ishockeylandslaget til gull både i OL og VM. Det har ført til stor optimisme i Fredrikstad, men selv gode trenere trenger et godt lag, og vi er ikke sikre på om dette Stjernen-laget har nok å fare med. De som alle andre har fått inn nordamerikanere som de håper har det lille ekstra å komme med. Har også hentet Daniel Trnavsky fra Kongsvinger. En spiller som gjorde det meget godt på en Kongsvinger i voldsom motvind. Det skal bli spennende å se om han kan ta ytterligere steg på et litt bedre lag. Også Peter Lindblad virker som en knallsterk signering. Han har tilbrakt en og en halv sesong i Manglerud Star og virkelig vært en av de sentrale spillerne. Godt skudd og gjør masse poeng. Det litt spesielle er at Stjernen sannsynligvis vil kjempe med MS et sted på nedre halvdel av tabellen, kan det være Lindblad som skyter østfoldingene forbi Oslo-gutta?

9. Ringerike

For første gang siden 2014 er det klart for et nytt lag i vår øverste divisjon. Ringerike kommer med optimisme og positivitet. Spørsmålet er hvor lenge de klarer å holde på dette når resultatene går imot dem, for det kommer det til å gjøre. Ringerike skal få kjempe hardt for å skaffe seg et anstendig antall poeng.

De har hentet inn noen spillere fra eliteserielag, men Rolf Thomas Aastad (Vålerenga), Joachim Svensson (Frisk Asker), Nils Fuglsang (Frisk Asker) og Jørgen Langdalen (Storhamar) er ganske ferske, og ikke med all verdens rutine på baken fra vår øverste divisjon. Spennende spillere som garantert vil få vesentlig mer spilletid i Hønefoss, men det er neppe nok til å ta Ringerike til et sluttspill. Anders Tangen Henriksen fra Stavanger Oilers er en spiller dette laget kommer til å få svært god bruk for med sin arbeidskraft og fysikk, men heller ikke han er en spiller det lukter veldig mye målpoeng av. Klubben har også hentet Jonas Moen fra Furuset. Dette er en spiller som har fire sesonger (tre for Manglerud Star, en for Kongsvinger) i eliteserien. Han kommer uansett til å bidra med nyttig erfaring inn i dette ferske laget.

Den svenske målvakten Johan Kallio er hentet inn for å tette igjen bakover, og 23-åringen kommer til å få nok å henge fingrene i, og vil kanskje bli den viktigste nøkkelen til suksess på Ringerike denne sesongen.