Sport

Av Christian Sandborg

Det er ikke bare Norge som har hatt problemer med øl. Nå opplever også England en liknende situasjon.

Varmt vær, økt salg på grunn av VM og mangel på CO2-produksjon har ført til ølmangel og fotballsuppoerterne fortviler.

Ølprodusentene mangler nok CO2 til å slukke engelskmennenes tørste for øl. Produsentene fikk karbondioksiden fra fabrikker som produserte ammoniakk, skriver Reuters.

Disse fabrikkene produserte CO2 som et biprodukt hvilket ølfabrikkene brukte til å produsere øl, men i år har ammoniakkproduksjonen sunket, noen fabrikker har til og med stengt, og dermed faller CO2 produksjonen også.

Les også: Slik gikk japan videre

Full kapasitet

– Vi vil forsikre øldrikkere at alle bryggerne våre opererer på full kapasitet, og vi jobber 24/7 for å gi øl til våre kunder så fort som mulig“ sa en anonym talsperson for Heineken

Det er ikke bare ølprodusentene som sliter med produksjonen, Coca Cola European Partners, som håndterer tapping av leskedrikken i Europa sier at de har blitt tvunget til å sette noen produksjonslinjer på pause midlertidig, men de sier at forsyninger til kunder har ikke blitt redusert.

Heldigvis er ikke Norge like dårlig stilt. Her vil ølet flyte.

Torsdag anløp et skip fullastet med CO2 til Telemark. Leverandøren Praxair tror kullsyrekrisen dermed er avverget i denne omgang, skriver NTB.

Les også: Se oversikten: Slik spilles hele VM i fotball 2018

Tror ikke på mangel

– Vi regner med å kunne levere tilstrekkelige volumer i slutten av denne uken og gjennom helgen slik at ingen av våre industrikunder vil få langvarig produksjonsstopp. Vi tror derfor ikke at det er sannsynlig at det vil bli mangel på kullsyreholdige drikkevarer og andre næringsmidler i butikkene, sier administrerende direktør Sigurd Haukeli i Praxair Norge, til NTB.

Skipslasten med CO2 la til kai ved leverandørens terminal i Porsgrunn i Telemark rundt klokka 9.30 torsdag. Derfra skal den flytende gassen ut i tankbiler, som skal kjøre landet rundt, opplyser markedskonsulent Stine Gallagher til NTB torsdag morgen.

Det er ventet jevnlige leveranser av CO2 fra utlandet i påvente av at den norske produksjonen blir gjenopptatt, men nå opplever altså ogs Storbritannia og flere andre land i Nord-Europa mangel på CO2, og det blir nødvendig å «omfordele produktet så godt man kan», ifølge Praxair.

Øl og brus mister 40 prosent av «futten» fra produksjon til du kan læske strupen på puben. Et fima i Leeds sier at de kan ha en alternativ løsning, skrver Daily Express.

Produktet heter Sustain og skal hindre karbondioksid i å skille seg fra væsken og reduserer dermed mengden CO2 som er nødvendig for å produserer læskende øl og brus.

Les også: En Beckham fra Bury