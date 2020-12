Kan bli superkveld for ydmyk Mørk: Gull, pengedryss og plass som måldronning

Av Espen Hartvig, NTB

EM-finalen mot Frankrike søndag har potensial til å bli en thriller.

– Jeg er veldig glad for å få lov til å stå i en finale og spille håndball igjen. Det har vært en veldig lang vei, men å spille en finale igjen, er noe jeg har hatt i tankene i lang tid, sier Mørk.

– Jeg var spent på først å komme med i troppen. Jeg er glad trenerne ga meg tillit etter at jeg hadde vært lenge borte. Jeg hadde et håp om å finne tilbake til meg selv i løpet av EM. Det føler jeg at jeg har gjort, sier Mørk.

– Jeg er takknemlig for at knærne og kroppen min endelig fungerer som det skal.

Revansj

I 2017 tapte hun VM-finalen mot nettopp Frankrike. I etterkant av det kom nye skadeproblemer. Derfor gikk to sluttspill uten Mørk i 2018 og i fjor.

Hun er EMs klare toppscorer med 48 mål på 62 skudd. Straffekastene hennes kan bli avgjørende i finalen mot Frankrike. Hittil har hun scoret på 88 prosent av disse etter 32 forsøk.

Mye på spill

Vinner Norge finalen, vil det også bety at titteltørken stopper etter tre mesterskap. Sist det ble norsk gull, var i EM for fire år siden.

Gullbonusen vil ligge på 120.000 for alle spillerne som har vært med i EM-troppen. Den deles også ut til dem som ikke har vært med i kamptroppen.

Skulle Norge tape, vil hver spiller få 90.000. Innbakt i bonusen ligger kompensasjon for at VM-plassen for 2021-mesterskapet er sikret i EM.