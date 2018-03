Kalla jakter sin første Kollen-seier

Sport

Av Bernt Harald Brennevann

Etter lørdagens kaos i Holmenkollen, håper man på bedre avvikling søndag. Det starter med jentenes hopprenn, deretter 30km langrenn for kvinner og så hopprenet for menn.

Kalla har hvilt

Sveriges langrennsdronning Charlotte Kallagleder tok seg en pause etter OL i Pyeongchang og sto over rennene både i Lahti sist helg og sprinten i Drammen denne uka. Nå gleder hun seg til en ny hard økt på tremila i Holmenkollen.

Deretter ser hun fram til å trene med og konkurrere med Therese Johaug igjen. Hun mener Johaug bidrar til å gjøre treningene hennes bedre.

– Jeg har savnet henne i verdenscupen, sier Kalla om utestengte Johaug.

Johaug ble utestengt i 18 måneder etter en positiv dopingprøve. Hun gikk glipp av VM Lahti og årets OL. Dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) løper ut 17. april.

Kalla imponerte i Johaugs fravær i Pyeongchang. Svensken tok OL-gull i skiathlon, og hun fulgte deretter opp med tre sølvmedaljer. Kalla ser fram til å ha Johaug rundt seg igjen.

En inspirasjon

– Jeg har savnet hennes nærvær. Hun har jo holdt et fantastisk høyt nivå, og hun er virkelig en inspirasjonskilde til å gjøre treningene mine bra. Hun gjør meg skjerpet, sier Kalla.

Johaugs første konkurranse etter utestengelsen blir rulleskirennet Sommarlandsprinten i Telemark 30. juni.

Tidligere denne uken fikk NTB bekreftet at 29-åringen gjør comeback på snø først under den tradisjonsrike åpningen på Beitostølen i november. Riktignok skal hun gå Skarverennet 21. april, men der stiller hun i mosjonsklassen på oppdrag for en sponsor.

Charlotte Kalla er strålende fornøyd med sesongen etter fire OL-medaljer, men har ennå ikke vunnet jentenes lengste løp i Holmenkollen. Marit Bjørgen og Therese Johaug har tatt samtlige seire etter 2010.

Søndagens renn starter klokka 11.45. (NTB)