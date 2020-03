Av Per Erik Moen

EKEBERG (Dagsavisen): I Marbella lå spillerne på hotell, mens deler av støtteapparatet var innlosjert i et stort hus. En natt klarte ubudne folk å ta seg inn villaen. Der stjal personlige eiendeler som fotoutstyr, cash og annet som ikke kan spores.

– En selsom opplevelse. Vi opplevde å sove som steiner, våkne, og konstatere at folk hadde vært inne på soverommene og forsynt seg av sakene våre. Det rare er at ingen av oss hadde våknet under raidet, og vi opplevde en slags hangover da vi omsider våknet. Det sier manager i KFUM, Guttorm Lende, til Dagsavisen.

– Det spekuleres i at vi ble utsatt for en slags sovegass, som tyvene sprayet inn i soverommene våre. Jeg vet ikke om det er riktig, men slike ting fører til mye styr. Det tar tid med anmeldelser og telefoner hit og dit, men vi har lagt hendelsen bak oss nå, fortsetter Lende.

KFUM-trener Jørgen Isnes og resten av støtteapparatet fikk seg en ubehagelig opplevelse i Spania.

– Heldigvis ikke koronavirus

Idet KFUM nå intensiverer kampprogrammet foran seriestarten mot Raufoss 5. april, fikk trener Jørgen Isnes den ene telefonen etter den andre i timene før lørdagens kamp mot Sandefjord. Tre av dem på morgenkvisten, bare timer før kampstart klokka 12.

– Trøsten er vel at det ikke er snakk om koronavirus, smiler trener Jørgen Isnes. Under oppholdet i Marbella i Spania ( Kåffa slo Strømmen 1-0, og spilte uavgjort 2-2 mot Ham-Kam), fikk noen spillere skader, mens andre fikk kjenne på et virus.

Disse spillerne sto over lørdagens oppgjør:

Knut-Andre Skjærstein (syk),Tobias Collett (skade), Emmanuel Troudart (syk), Daniel Fredheim Holm (syk), Tore Andre Sørås (skadet, regnes å være ute hele sesongen), David Tavakoli (skadet), Fredrik Kristensen Dahl (syk), Rahul Sharma (skadet), Alagie Sanyang (skada), Fisnik Kastrati (syk).

Rasch med igjen

Gledelig for Kåffa er at midtbanespilleren Robin Rasch var klar igjen. Han har ikke spilt siden kvalikkampen mot Start i desember.

– Jeg er sannsynligvis klar igjen mot Kjelsås på tirsdag, sa en hutrende David Tavakoli til Dagsavisen i pausen.

Kampen mot det nyopprykkede eliteserielaget Sandefjord startet med et solid overtak av hjemmelaget. Kåffa eide ballen de ti første minuttene.

Så ble sceneskiftet merbart, og gjestene tok mer og mer over. Etter 20 minutter klinket Emil Palsson til, og ballen føyk inn i nettmaskene bak en lett fortumlet Simon Thomas i vertenes mål. Posisjoneringen til burvokteren sto på streken, men burde burde kanskje stått noe lenger ute.

Spillet jevnet seg mer ut, og det var tydelig at dette var en treningskamp og at det er en knapp måned igjen til seriestart. Slikt ser man ofte først og fremst på manglende tempo i bein og ball.

Pen Moula-scoring

0-1 til pause. Kåffa hadde ett skudd mål. Skuddet fra Abdul-Basit Agouda gikk rett i keepers fang.

Etter hvile ble det så som så med sjanser. Men hjemmelaget fikk utlikningen ved innbytter Juba Moula. Unggutten kom inn etter 61 minutter, og ni minutter senere mottok han ballen skrått inne i feltet. Moula skar innover, og la ballen i bue rundt keeper og kontant i nettmaskene.

Trener Isnes konkluderte med 2-2 i sjanser.

– Jeg fokuserer aldri på skader og sykdom, men på de jeg har tilgjengelige. Vi leverte en god omgang rent defensivt før pause, og var bedre offensivt etter hvilen. Alt i alt en grei kamp, sa trener Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Kaptein Stian Sortevik:

– En grei kamp. Det ble så å si ikke produsert målsjanser, men vi gjør mye av det vi øver på. Vi varierer pressspillet.

KFUM serieåpner hjemme mot Raufoss 5. april. Før den tid spiller de treningskamper mot:

Kjelsås, 10. mars (H). TIL, 14. mars (H). Vålerenga, 21. mars (B). Strømmen, 29. mars (B).