Kåffa fikk med seg ett poeng fra ellevill fotballkamp

Det var nemlig litt av hvert som skjedde da KFUM tok turen til Sotra for å bryne seg på laget de slo ut av cupen med 0-4 for en måned siden. Daniel Fredheim Holm ble utvist, Nest-Sotra spilte med en spiller som hadde fått to gule kort, eller hadde han det?

I tillegg ble Nest-Sotra treneren ble sendt på tribunen, og vi fikk to stygge hodeskader da KFUMs keeper Simon Thomas skallet med Nest-Sotra-spiss Marcus Mehnert.

Det siste først. For etter omtrent et kvartes spill smalt det stygt mellom Kåffa-keeper Thomas, og Mehnert. Begge forsøkte å rekke en ball langt utenfor 16-meteren. Det gjorde at både keeper Thomas måtte bruke hode for å komme først på ballen. Det klarte han også, men samtidig skallet han ned Nest-Sotra spissen. De to ble liggende lenge på gressmatta, med mye blod. Det så ikke pent ut.

Mehnert hadde på dette tidspunktet allerede gitt Nest-Sotra ledelsen, men ble båret av banen etter dette uhellet, med det som visstnok var en brukket nese.

Thomas kom seg imidlertid på beina igjen, bare for å se hjemmelagets Anthony sette inn 2-0 på et hjørnespark like etter. 11 minutter senere måtte også Thomas kaste inn håndkleet med det som skal være et kutt i hodeskallen. Etter det Dagsavisen erfarer er det fare for at den kanadiske sisteskansen må bli værende på sykehuset i Bergen.

Hendelsen gjorde at det ble lagt til fire minutter i den første omgangen, og det kan KFUM være fornøyde med, for i det tredje overtidsminuttet kom reduseringen ved Tore Sørås.

Man skulle kanskje tro at dramatikken var over, men langt ifra.

Robin Rasch, som hadde hatt et langskudd i tverrliggeren i førsteomgang, forsøkte seg fra distanse igjen, seks minutter etter pause. Denne gangen siktet han lavere, og lurte ballen forbi en sjanseløs Renze Jagger Fij i Nest-Sotra-målet.

Det var tidvis høy temperatur mellom de to lagene, og et kvarter før full tid smalt det skikkelig. Olav Øby obstruerte en Nest-Sotra-spiller, og hjemmelagets trener Steffen Landro mistet besinnelsen. Det resulterte i at han ble sendt på tribunen. Men dommeren var ikke ferdig med det. I det Landro tuslet over banen for å finne sin nye plass dro kampleder Mads Følstad Skarem opp det gule kortet, og viste det til Daniel Fredheim Holm, for andre gang. KFUMs spillende assistenttrener var dermed utvist, uten at noen egentlig forstod hvorfor. Ut ifra TV-bildene var det vanskelig å se at det ble gjort noe galt, foruten om Øbys obstruksjon. Eneste logiske forklaring må være munnbruk. Men Kåffas nummer seks så ikke ut til å være stort verre enn noen andre i minuttene uten spill.

Fortsatt var det enda litt mer dramatikk igjen. For på tampen av kampen fikk Nest-Sotras Elmin Nurkic sitt andre gule kort for kvelden, men det resulterte ikke i utvisning. Nurkic hadde nemlig også fått gult kort i det 66. spilleminutt. Det trodde i hvert fall speaker, Eurosports kommentator og undertegnende. Det var også det som stod oppført i kampprotokollen til Norges Fotballforbund på Internett.

Like før kampslutt ble Nurkic sitt navn byttet ut med Kristoffer Stephensen. Slik at det var han som stod med det gule kortet i det 66. minutt. På reprisen av den første hendelsen er det liten tvil om at det er Nurkic som begår forseelsen, men det skal legges til at Stephensen er like i nærheten, og tupper litt borti ballen slik at den trilla noen menter ekstra. Det er vanskelig å se hvem dommer Skarsem egentlig gir det gule kortet til, da han står noen meter unna begge spillerne, og hverken peker eller har en helt klar retning.

Vi lar tvilen komme dommer Skarsem til gode, og det kan godt hende han sa tydelig ifra verbalt, slik at de nede på matta var klar over hvem som fikk det gule korte.

Kontroversielt var det like fullt, men ingen av KFUM-spillerne eller trenerne så ut til å reagere spesielt på at Nurkic ikke måtte forlate banen.

Enden på den sportslige visa var altså 2-2, og ett poeng med seg i bagasjen hjem til Oslo for KFUM. Et resultat de nok neppe er helt fornøyd med, men som de ut fra kampbildet nok kan leve greit med.

Neste kamp for KFUM er hjemme mot Sandnes Ulf førstkommende lørdag.

KAMPFAKTA

Mål: 1-0 Marcus Mehnert (10), 2-0 Anthony Izuchukwu (21), 2-1 Tore Sørås (45), 2-2 Robin Rasch (50).

Dommer: Mads Skarsem, Charlottenlund.

Gult kort: Erlend Hellevik Larsen, Daniel Arrocha, Elmin Nurkic, Kristoffer Stephensen, Senai Hagos, Nest-Sotra, Daniel Fredheim Holm, Olav Øby, KFUM Oslo.

Rødt kort: Daniel Fredheim Holm (75, to gule), KFUM Oslo.