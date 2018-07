Juklerød solgt fra VIF til belgisk toppfotball

Sport

VIF bekrefter nyheten på eget nettsted.

– Simen besto den medisinske testen tidligere i dag. Han er solgt til Royal Antwerp, noe som gjør oss veldig stolte. Vi er fornøyd med denne avtalen, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i VIF til Dagsavisen.

Han ønsker ikke å kommentere overgangssum, men gjentar at klubben er fornøyd med avtalen.

Juklerød kom til VIF fra Bærum i 2016.

– Bærum skal ha mye av æren for utviklingen hans. Resten av æren går til trenerteamet vårt i Vålerenga, men mest av alt til ham selv, sier Ingebrigtsen.

24-åringen gleder seg til å ta fatt på utfordringen.

– Forventningene mine til Royal Antwerp er positive. Jeg ble tatt godt imot i dag. Det er litt skummelt å dra til et nytt land helt alene, men når muligheten kom opp kunne jeg ikke si nei. Jeg har hatt to og et halvt fine år i Vålerenga, og vil takke alle som har hjulpet meg til å bli en bedre spiller, sier Juklerød til vif-fotball.no.