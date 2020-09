Jubel på boks under Norge - Østerrike

Av Espen Hartvig

TV 2-seerne kommer til å få full stadionlyd under sendingen fra fotballandskampen mellom Norge og Østerrike fredag, men det vil være tomt på tribunene.

De som ikke ønsker denne lydinnpakningen, kan følge oppgjøret på kanalens Sumo-plattform.

Men for seerne på hovedkanalen vil det både være buing, heiarop og sukk.

– For å løse dette har vi hentet assistanse fra fagpersoner med lang erfaring innen tilrettelegging av lyd for sports- og underholdningsproduksjoner i Norge, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til NTB.

– Den tilrettelagte arenalyden består av autentisk lyd fra arenamikrofonene mikset med lyd fra tidligere fotballkamper på Ullevaal. Til dette er det hentet lyd fra tidligere norske landskamper mot Sverige, Australia, Malta og Romania.

Innlevelse

– Det er altså primært et norsk publikum i opptakene, ingen østerrikske representanter. Publikum vil leve med hendelsene på banen og reagere med både glede, skuffelse og sang, sier Hagen og lister opp noen forutsetninger:

* Det er et hjemmepublikum som vil kunne uttrykke frustrasjon mot bortelaget, eksempelvis ved stygt og destruktivt spill.

* Publikum vil ikke reagere på dommerens vurderinger.

* Lyden av publikum justeres dynamisk i takt med intensiteten i spillet på banen.

* Den tilrettelagte arenalyden starter når nasjonalsangene avsluttes og varer til spillerne forlater banen.

Nyttig erfaring

Han ser på Østerrike-kampen som en test før det som ser ut til å bli høstens første storkamp i Oslo, EM-omspillet mot Serbia 8. oktober.

– Dette er en god anledning til å gjøre oss erfaringer inn mot det som skjer da.

Det er svært strenge smittevernregler i Uefas protokoll. Den slår også inn for TV 2. Kommentatorene Øyvind Alsaker og Brede Hangeland må ut av kommentatorboksen og sitte i friluft. Det pålegges også to meter mellom disse to til enhver tid.

Nord-Irland-kampen mandag dekker duoen fra studio i Norge.