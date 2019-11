Jørgen Isnes forlenger med KFUM – vil trene et lag i Eliteserien

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med at Jørgen blir med oss videre, og nå har bundet seg til klubben ut 2022. En ting er at vi mener at han er en veldig god fotballtrener og en av norsk fotballs mest spennende trenernavn for tiden. Noe annet er at han på en fantastisk måte bidrar til å bygge klubb og bidrar blant spillere, trenere og ledere langt utover det en kan forvente, sier daglig leder i KFUM, Thor-Erik Stenberg.

Det er også signalisert en ytterligere satsing rundt KFUMs a-lag slik at de kan bli rustet for norsk fotballs høyeste nivå.



Isnes vet allerede at de aller fleste spillerne i dagens stall blir med videre.

OBS! Lørdag møter laget Strømmen på bortebane, en kamp som er flyttet til Jessheim stadion på grunn av for dårlig lys på Strømmen.

Også KFUMs siste kamp om en uke er flyttet av samme årsak. Den siste kampen mot Sogndal spilles på Intility.