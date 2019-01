Johnsrud Sundby slaktet egen innsats, men kan ha berget VM-plassen

Av Egil Sæther

OTEPÄÄ: Veteranen fra Røa gikk inn til 4.-plass, men ble hektet av med bortimot 50 sekunder av finnen øverst på pallen.

– Dette var ganske dårlig, men det var vel akkurat innenfor med hensyn til å få sjansen i VM, sa Sundby i samtale med NTB og VG.

4.-plassen var trolig nok til at Sundby får gå distansen i VM i Seefeld om en måneds tid. Det var en mager trøst akkurat der og da.

– Det varierer så veldig, og noen ganger er det dødt. Jeg har ingenting i VM å gjøre med et løp som i dag.

Lurt

Didrik Tønseth var godt fornøyd med sin 3.-plass, og landslagstrener Eirik Myhr Nossum synes at laginnsatsen var god «selv om vi fikk grisejuling», som han sa.

– Det var vel et skapelig renn?

– Det er ikke skapelig. Vi blir litt lurt av at det er så fryktelig mange som står over. Det ser greit ut på papiret, men vi må kalle en spade for en spade, og personlig hadde jeg hoppet av etter seks-sju kilometer om jeg ikke hadde hørt noen passeringstider. Så dårlig kjentes det ut, sa Sundby.

Han hadde ikke vært Sundby om han ikke samtidig hadde et par argumenter av det mer beroligende slaget på lur.

– Det er mye som kan skje framover, men det er 12 dager siden Tour de Ski, og det er vanskelig å sammenligne utgangspunktet for disse løpene med tanke på at Iivo (Niskanen) har ligget og ladet opp i tre uker målt mot vårt utgangspunkt. Det blir litt som epler og pærer. Det er som det er, og så får jeg nok sannsynligvis gå distansen i VM likevel.

Rolig

Sundby har ikke trent hardt etter touren. Han betegner det som en vanskelig operasjon å skulle gå et relativt viktig løp så kort tid etter Tour de Ski. Det blir litt verken eller.

– Treningsperioden etter VM starter først etter neste helg. Nå handler det om optimalisering fram mot VM.

– Er det mulig å nærme seg Niskanen i løpet av en måneds tid?

– Ja, ja. Denne helgen kan ikke sammenlignes. Bare se på Therese (Johaug) i dag også. Hun er god, men ikke så mye bedre enn de andre. Både Therese og Iivo hadde litt av det samme utgangspunktet. Dette vil jevne seg ut. Jeg vant her med 45 sekunder før VM i Lahti og ble slått med 20 sekunder sju dager etter. Det er et minutt det. Jeg er ikke spesielt bekymret, sa Sundby. (NTB)

Verdenscup langrenn i Otepää, Estland søndag:

Menn, 15 km klassisk:

1) Iivo Niskanen, Finland 40.07,1, 2) Alexandr Bolsjunov, Russland 0.15,9 min. bak, 3) Didrik Tønseth, Norge 0.46,4, 4) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.48,0, 5) Alexander Bessmertnykh, Russland 0.50,4, 6) Jevgenij Belov, Russland 0.52,6, 7) Sjur Røthe, Norge 0.54,4, 8) Mattis Stenshaugen, Norge 1.00,2, 9) Ristomatti Hakola, Finland 1.00,9, 10) Andrej Larkov, Russland 1.05,9.

Øvrige norske: 12) Pål Golberg 1.25,9, 14) Daniel Stock 1.31,7, 19) Martin Løwstrøm Nyenget 2.09,7.

Verdenscupen (20 av 32 konkurranser):

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 1034, 2) Bolsjunov 910, 3) Røthe 710, 4) Tønseth 597, 5) Simen Hegstad Krüger, Norge 477, 6) Sergej Ustjugov, Russland 554, 7) Sundby 544, 8) Calle Halfvarsson, Sverige 487, 9) Francesco De Fabiani, Italia 479, 10) Emil Iversen, Norge 466.

Øvrige norske (topp 30): 14) Sindre Bjørnstad Skar 367, 15) Hans Chr. Holund 330, 18) Eirik Brandsdal 275, 24) Finn Hågen Krogh 214.

Distansecupen (11 av 17 renn):

1) Bolsjunov 378, 2) Sundby 368, 3) Røthe 349, 4) Tønseth 292, 5) Andrej Melnitsjenko, Russland 273, 6) Krüger 259.

Øvrige norske (topp 30): 11) Holund 202, 13) Klæbo 194, 17) Iversen 176, 29) Skar 70.