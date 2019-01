Johnsrud Sundby må finne VM-veien

Av Egil Sæther

Martin Johnsrud Sundby (34) ønsker å forberede seg i mellomhøyde foran årets ski-VM i Seefeld i februar.

De samme tankene var Røa-løperen innom allerede etter sesongavslutningen i Falun sist vinter, og han gjentok dem etter avslutningsetappen i Tour de Ski sist søndag.

Etter et litt skuffende Tour de Ski for Sundbys del slo han fast at han trenger 10-12 dager i høyden foran mesterskapet i Seefeld om han skal prestere på topp.

VM-byen ligger på 1180 meters høyde.

– Det kan være. Da snakker vi om precamp og den biten der. Det som er sikkert, er at alle skal gå NM i Meråker, og derfra til VM er det ganske god tid. Det blir ganske mange forskjellige ting folk gjør. Noen skal til Lahti for å gå sprint der innimellom. Noen skal til Sjusjøen, og noen skal til høyden. Det blir mye ulikt opplegg og individuelle tilpasninger, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum etter avslutningsdagen i Tour de Ski.

Detaljplaner

– Da blir det to uker i mellomhøyde på Sundby?

– Vi har ikke snakket om dette i detalj, men dette er absolutt noe vi har diskutert, om vi skal ha en lengre periode, om ikke i Seefeld, men i samme høyde i forkant av VM, sa Nossum.

Sundby er ennå ikke garantert VM-start på noen distanser, men er høyaktuell på 15-kilometeren i klassisk, skiathlon, stafett og femmil. Sammen med Johannes Høsflot Klæbo tok han OL-gull i lagsprint i Pyeongchang sist vinter, men denne gangen ligger det an til at Emil Iversen blir Klæbos makker, slik han var i VM i Lahti i 2017.

Høyde

Foreløpig ligger det an til at kun to løpere drar på ordinær høydesamling i Seiser Alm før mesterskapet i Seefeld. Det er Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug. Opprinnelig var det tenkt at også Petter Northug skulle gjennomføre samme opplegg som de to spissene i kvinnelangrenn, men Northug valgte å avslutte skikarrieren før jul siden kroppen ikke ville gi ham den tilbakemeldingen han trengte.

I helgen er det individuell sprint og lagsprint i tyske Dresden. Det er en ren bysprint, og de norske løperne som fullførte Tour de Ski er ikke med der, inkludert Martin Johnsrud Sundby.

Det er heller ikke Therese Johaug. Hun er først tilbake i konkurransesporet i Otepää i Estland neste helg. (NTB)