Johaugs lege snakker ut: – Selv erfarne folk kan gjøre feil

Legen påtok seg skylden for å ha kjøpt inn leppekremen Johaug brukte som inneholdt det forbudte stoffet clostebol. Til Tidsskriftet snakker han om tabben for første gang siden dopingdommen for fire år siden.

– Det var helt forferdelig. Og surrealistisk. En følelse av at dette skjer ikke meg, men du skjønner jo at det gjør det, sier han.

Den erfarne legen trakk seg fra jobben i langrennslandslaget etter feilen.

– Jeg vet ikke om noen som skal ha bedre forutsetninger for å unngå å gjøre en sånn feil enn meg. Selv erfarne folk kan gjøre feil. Vi må aldri slutte å være oppmerksomme på det.

Bendiksen forteller om en tøff tid etter dopingdommen, der støtte fra de nærmeste og legeforeningen kom godt med.

Legen har snakket med flere andre erfarne kolleger som har innrømmet feil de selv har gjort. Det får Bendiksen til å tenke.

– Det er et tankekors for oss som har dette yrket, ofte snakker vi ikke med noen. Fordi vi er så opptatt av at vi skal hjelpe andre og være på tilbudssiden.

