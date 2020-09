Johaug tilbake i trening etter sommersmellen

Der kunne hun kose seg under strålende forhold og en løype på rundt fem kilometer sammen med blant andre landslagskollega Helene Marie Fossesholm på Sognefjellet.

– Det går mye bedre nå. Jeg tok det med ro en periode og fikk mye behandling av massørene på Olympiatoppen., sier hun til NRK.

Johaug deltok på Blinkfestivalen i starten av august, men da turen kom til Toppidrettsveka i Trøndelag var hun ikke med.

Ifølge pressemeldingen fra Norges Skiforbund hadde hun ikke respondert som forventet på trening fram mot 19. august da pressemeldingen kom.

Noen dager etterpå forklarte hun blant annet til VG at store mengder trening kombinert med en tur til Lofoten med innlagte fjellturer i sommer trolig hadde blitt for mye for henne.

– Jeg trente veldig mye før jeg reiste til Lofoten. Men det er totalpakken, totalbelastningen som er blitt for stor. Vi skulle komme oss ned de fjellene også, det er de støtene som satte seg i beina, spesielt over knærne. Det er grunnen til at jeg har gått på en liten smell, sa Johaug.