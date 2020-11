Av Egil Sæther

Akkurat som lørdag utklasset hun komkurrentene på 10-kilometeren i fri teknikk søndag.

Hun var 36 sekunder foran Heidi Weng på 2.-plass. Helene Marie Fossesholm ble nummer tre med knappe 51 sekunder opp til vinneren.

Dette er tredje år på rad at Johaug vinner begge rennene i Beito-åpningen.

Johaug har dokumentert solid form i sesongåpningen.

Selv om Sveriges Frida Karlsson og Ebba Andersson har dominert under de svenske rennene i Bruksvallarna i helgen, tror vi de skal få fullt opp med Johaug i Ruka kommende helg.

– He, he. Det er koselig å høre, og så får vi se hvem som tar det siste strået til slutt, sa Johaug til NTB.

Solid

Johaug mente at hun gikk et bedre løp da hun vant klassiskløpet enn i søndagens renn, selv om hun slett ikke var misfornøyd med gjennomføringen.

– Jeg er fornøyd, for all del, det var bare at det teknisk sett ble litt kjas og mas enkelte plasser. Alt i alt er det bra.

– Hva tar du med deg inn i verdenscupåpningen?

– Jeg beviste at jeg er i form. Jeg har gått fort og er der jeg skal være foran verdenscuppremieren.

Sannsynligvis blir det nasjonale renn i Lillehammer helgen etter Ruka. De erstatter de utsatte verdenscuprennene samme sted. Therese Johaug stiller på Lillehammer om hun får lov.

– Jeg tenker at det er greit å ta med seg de rennene jeg kan få. Det blir ikke noe renn i Dresden den siste helga før jul for min del.

Dominerte

Heidi Weng klarte nesten å henge på Johaug da hun ble tatt igjen i søndagens løyper. Det klarte hun ikke lørdag.

– I dag hadde jeg bestet meg for å henge så lenge jeg klarte det, og det var jo nesten, sa Weng etter løpet.

Junioren Helene Marie Fossesholm tok 3.-plassen, men hadde nesten minuttet opp til 13 år eldre Johaug.

– Det var et godt løp lørdag og et fornuftig løp i dag. Jeg gjorde det jeg kunne ut fra dagsform, men jeg var seig i beina og hadde ikke futten som trengtes, sa Fossesholm til NTB.

Sesongåpning langrenn på Beitostølen søndag, fri teknikk intervallstart:

10 km kvinner:

1) Therese Johaug, Nansen 23.20,6, 2) Heidi Weng, BUL 0.36,0 min. bak, 3) Helene Marie Fossesholm, Eiker 0.50,8, 4) Karoline Simpson-Larsen, Vargar 0.58,6, 5) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 1.18,7, 6) Magni Smedås, Lillehammer 1.23,1, 7) Marte Skaanes, Strindheim 1.25,1, 8) Lotta Udnes Weng, Nes 1.27,2, 9) Mathilde Myhrvold, Vind 1.31,7, 10) Tiril Udnes Weng, Nes 1.33,3.

15 km menn:

1) Hans Christer Holund, Lyn 32.36.2, 2) Harald Østberg Amundsen, Asker 0.21,2 min. bak, 3) Sjur Røthe, Voss 0.32,0, 4) Jon Rolf Hope, Hyen 0.39,3, 5) Chris Jespersen, Strindheim 0.43,1, 6) Ole Jørgen Bruvoll, Lierne 0.44,0, 7) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.46,2, 8) Håvard Moseby, Kjelsås 0.55,2, 9) Didrik Tønseth, Byåsen 1.03,9, 10) Andrew Musgrave, Røa 1.07,2.

