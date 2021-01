Johaug: - Dette var mitt beste renn denne vinteren

Søndag var hun igjen i en egen divisjon da hun var 1.15 minutter foran Heidi Weng på den klassiske fellesstarten over 15 kilometer i norgescupen på Lygna.

Johaug stakk rett i tet og rykket etter knappe to kilometer. Konkurrentene forsvant lenger og lenger bak.

– Det var et veldig bra skirenn i dag, mitt beste denne vinteren. Jeg synes at jeg løste det tekniske veldig bra, og jeg kjenner at den fysiske formen er der, sier Johaug til NTB.

Hun mente at løpet var et hakk opp fra lørdagens seier på 10-kilometeren i fri teknikk. 32-åringen mente at hun hadde gått sitt beste løp for sesongen.

– Det kjennes som om jo flere hardøkter jeg har i kroppen, desto lettere går det. Jeg har fått igjen for de to siste dagene her på Lygna, og jeg hadde en hardøkt tirsdag også. Jeg synes at det bare går lettere og lettere.

Beskjed

Akkurat det er en betryggende melding hun sender i retning konkurrentene sett med typiske norske, blå øyne.

Mens Jessica Diggins har brukt tiden til å ta sammenlagtseieren i Tour de Ski, har Johaug trent seg i form foran NM og de kommende to ukene i verdenscupen etter den tid igjen.

For ikke å snakke om VM-dagene i Tyskland.

– Jeg har mer overskudd og er mer rapp i bevegelsene enn jeg var før jul. Jeg klarer å vinne kraft i takene jeg tar, og jeg går bra på ski. Det er det litt godt å kjenne på.

– Mengdetrening hjelper?

– Det er ofte slik resepten har vært for meg før også. Jeg responderer veldig godt på rolig trening i fjellterreng. Da får jeg en ro og overskudd i hode og kropp. Jeg har vært hjemme i Dalsbygda, på Sjusjøen og i Oslo, og jeg har ikke gjort noe annet enn å trene og slappe av på flere uker. Da kjenner jeg at overskuddet kommer.

Stafettjenter

I søndagens løp kom Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm inn på plassene bak Therese Johaug og Heidi Weng.

De fire kan fort bli Norges stafettlag under VM i Oberstdorf som starter om drøye seks uker.

– Det kan det være så klart, men det er fortsatt lenge til VM. Det er mange skirenn igjen før den tid. Ingenting er hogget i stein.

Bortsett fra at Therese Johaug kommer til å gå fort i VM. Dessverre for svenskene og resten av konkurrentene er vi redd for at akkurat det er hogget i stein.

- Ingen i verden hadde fulgt Therese i dag. Hun bare pøste på med suveren teknikk i alle løpets faser, konkluderte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Norgescup langrenn på Lygna søndag, fellesstart klassisk:

Kvinner, 15 km:

1) Therese Johaug, Nansen 41.52,3, 2) Heidi Weng, BUL 1.14,9 min. bak, 3) Tiril Udnes Weng, Nes 1.15,0, 4) Helene Marie Fossesholm, Eiker 1.17,5, 5) Lotta Udnes Weng, Nes 1.58,4, 6) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 2.00,0, 7) Kathrine Harsem, Varden Meråker 2.21,4, 8) Anna Svendsen, Tromsø 2.33,8, 9) Maiken Caspersen Falla, Strandbygda 2.36,8, 10) Ragnhild Haga, Åsen 2.40,5.