Søndag var Therese Johaug igjen i en egen divisjon da hun var 1.15 minutter foran Heidi Weng på den klassiske fellesstarten over 15 kilometer i norgescupen på Lygna.

Det lover bra foran VM på ski i februar, men det er ikke bare i skisporet Johaug ønsker å hevde seg.

I desember ble langrennsdronningen tildelt Egebergs Ærespris for sine prestasjoner i friidrett og langrenn, og fram til nå har Johaug representert Ren-Eng på friidrettsbanen.

Det blir det nå en slutt på, da Oslo-baserte Johaug har meldt overgang til Vidar.

– Jeg bor i Oslo og har lyst til å få tips fra løpermiljøet der. Det er veldig lettvint for meg når jeg bor der jeg bor. Vi får se hvor mange konkurranser det blir til sommeren. Først er det skisesong, sier Johaug til TV2.

Litt av tanken bak byttet er at det skal bli enklere for henne å trene spesifikt på friidrett med en gang skisesongen er over.

– Det ligger litt tanker bak. Det handler om inspirasjon, motivasjon og å se hvordan andre trener og gjør ting. Men jeg har fått noen tilbud som jeg ikke vet om jeg skal takke ja til ennå. Vi får se hva som skjer, sier Johaug.

