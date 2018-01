Sport

Av Egil Sæther

SEEFELD: Ingen var i nærheten av å matche farten til Klæbo verken i prologen eller i utslagsrundene. I finalen hadde han franske Lucas Chanavat nærmest seg på resultatlista. Svenske Calle Halfvarsson fulgte på tredjeplass.

Dermed kunne den norske OL-favoritten juble for sesongens niende verdenscupseier.

I lørdagens prolog hadde han nesten fem sekunder bedre tid enn nærmest konkurrent.

– Det ble gått søndagstur, så det var et litt spesielt skirenn, men jeg føler det er bra å ta med seg det som skjedde og at jeg klarte å komme fram med tanke på det som skal skje her neste år, oppsummerte Klæbo til NTB etter løpet.

Emil Iversen endte på sjetteplass i lørdagens sprintfinale i Seefeld.

– Jeg er i utgangspunktet fornøyd med å komme til finalen. Det kom en russer som ikke er så flink som meg til å kjøre nedover, og da fikk jeg ikke kjørt den linja jeg ville. Jeg tapte terreng og kom aldri tilbake, sa Iversen til NRK.

Northug viste muskler

Sondre Turvoll Fossli, Pål Trøan Aune og Even Northug røk alle ut i kvartfinalene. Northug var riktignok svært nær avansement, men målfotoet plasserte franske Richard Jouve foran ham. Ett hundredel skilte de to i tid etter en rivende spurt.

– Jeg posisjonerte meg litt feil i den siste bakken, men det er alltid lett å være etterpåklok, sa lillebror Northug til NRK.

Sondre Turvoll Fossli ble tidligere denne uken tatt ut til OL i Pyeongchang. I Sør-Korea skal sprinten gås i klassisk stil. Det passer normalt sett Hokksund-gutten noe bedre.

Sundby utslått

Verken Kasper Stadaas, Martin Johnsrud Sundby eller Sindre Bjørnestad Skar maktet å kvalifisere seg for kvartfinalene. Skar gikk over ende.

– Jeg falt på det verst tenkelige stedet i løypa og mistet all fart, sa han til NTB.

Stadaas hadde ingen slik unnskyldning.

– Det gikk bare ikke fort nok. Jeg trodde at det gikk fortere inn mot mål enn det gjorde. Jeg får håpe på flere sjanser i verdenscupen, sa han til NTB.

Sundby kom noen små tideler for sent til å sikre seg plass i kvartfinalene. 33-åringen manglet 65 hundredeler på avansement. 33.-plass holdt ikke ettersom kun de 30 beste går videre.

Sundby hadde det travelt etter prologen. Han hadde ikke tid til å prate. Det bar rett ut i løypene for å gå mer på ski. (NTB)

Verdenscup langrenn i Seefeld, Østerrike lørdag, sprint fri teknikk:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Lucas Chanavat, Frankrike, 3) Calle Halfvarsson, Sverige, 4) Federico Pellegrino, Italia, 5) Gleb Retivykh, Russland, 6) Emil Iversen, Norge, 7) Richard Jouve, Frankrike, 8) Alex Harvey, Canada, 9) Simeon Hamilton, USA, 10) Dario Cologna, Sveits.

Øvrige norske: 14) Even Northug, 15) Sondre Turvoll Fossli, 29) Pål Trøan Aune.

Slått ut i kvalifiseringen: 33) Martin Johnsrud Sundby, 52) Kasper Stadaas, 56) Sindre Bjørnestad Skar.

Verdenscupen (22 av 31 konkurranser):

1) Klæbo 1112, 2) Sundby 875, 3) Dario Cologna, Sveits 833, 4) Alex Harvey, Canada 812, 5) Alekanders Bolsjunov, Russland 710, 6) Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 656, 7) Hans Christer Holund, Norge 638, 8) Maurice Manificat, Frankrike 629, 9) Sergej Ustjugov, Russland 525, 10) Iversen Aleksej 506.

Øvrige norske (topp 30): 16) Simen Hegstad Krüger 320, 16) Didrik Tønseth 316, 24) Finn Hågen Krogh 201, 27) Pål Golberg 168.

Sprintcupen (7 av 11):

1) Klæbo 530, 2) Pellegrino 325, 3) Chavanat 237, 4) Iversen 231, 5) Hakola 188, 6) Bolsjunov 178.

Øvrige norske (topp 30): 11) Turvoll Fossli 130, 12) Pål Golberg 118, 16) Even Northug 90, 19) Brandsdal 84, 21) Stadaas 78, 23) Pål Trøan Aune 67.

Kvinner:

1) Sophie Caldwell, USA og Laurien van der Graaff, Sveits, 3) Maiken Caspersen Falla, Norge, 4) Kathrine Rolsted Harsem, Norge, 5) Linn Sömskar, Sverige, 6) Sadie Bjornsen, USA, 7) Vesna Fabjan, Slovenia, 8) Katja Visnar, Slovenia, 9) Greta Laurent, Italia, 10) Anamarija Lampic, Slovenia.

Øvrige norske: 11) Tiril Udnes Weng, 16) Silje Øyre Slind.

Slått ut i kvalifiseringen: 33) Heidi Weng, 34) Mari Eide.

Verdenscupen (22 av 31 konkurranser):

1) Weng 1254, 2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 1087, 3) Jessica Diggins, USA 852, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 837, 5) Charlotte Kalla, Sverige 690, 6) Theresa Stadlober, Østerrike 687, 7) Bjornsen 628, 8) Kerttu Niskanen, Finland 532, 9) Marit Bjørgen, Norge 493, 10) Stina Nilsson, Sverige 490.

Øvrige norske (topp 30): 11) Ragnhild Haga 480, 13) Falla 427, 16) Harsem 392, 21) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 232.

Sprintcupen (7 av 10):

1) Falla 343, 2) Nilsson 335, 3) Caldwell 326, 4) Van der Graaff 245, 5) Harsem 199, 6) Pärmäkoski 197.

Øvrige norske (topp 30): 11) Østberg 123, 13) Weng 115, 28) Eide 51, 29) Murud 50.