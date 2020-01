Seieren gjør at Klæbo går ut ett sekund foran Aleksandr Bolsjunov og 15 sekunder foran Ustjugov på avslutningsetappen opp monsterbakken i Val di Fiemme søndag.

– Det var artig. Jeg får ta med meg den seieren her. Det er ikke så mye, men jeg får gi alt i bakken her og så får vi telle opp til slutt, sier Klæbo til NRK.

Bak han på sisteetappe starter altså hans russiske konkurrenter, som også var blant de tre beste på sprinten. Der ble Ustjugov nummer to foran Bolsjunov på tredjeplass, mens Pål Golberg ble nummer fire.

Ustjugov er ventet å være Klæbos sterkeste konkurrent på den siste etappen, men med et forsprang kan det likevel ende med Tour de Ski-seier for Klæbo som var veldig pessimistisk på sine sjanser tidligere i uken.

Best hele dagen

I dag var nordmannen derimot dominant, hele dagen. Det hele startet med en knallsterk prolog, hele 5,96 sekunder foran nestemann i mål.

Det var sprintfavoritt Federico Pellegrino som røk ut i kvartfinalene-heatet der Klæbo nok en gang var overlegen og gikk inn til ensom majestet på kvartfinalen. I semifinalen var han også først, foran landsmann Pål Golberg som endte som nummer fire i finalen.

I finalen var også Klæbo først inn på spurten og var nok en gang dominant på oppløpet og tar over ledertrøyen sammenlagt før siste dag i Tour de Ski.

Dramatisk for Røthe

Det ble dramatisk for Sjur Røthe i kvartfinalen da hans gode glid gjorde at han kom helt opp i ryggen på Sergej Ustjugov som ledet da løperne nærmet seg mål.

Russeren senket farten da han så ut til å enkelt ta seg videre, og Røthe måtte bytte spor i et forsøk på å beholde 2.-plassen. Det skapte trøbbel for de andre løperne, der flere måtte bytte spor, og det forårsaket et fall. Andrej Larkov var den som fikk skylden for fallet, og Røthe slapp unna diskvalifisering.

Røthe røk derimot ut sammen med Jan Thomas Jenssen i semifinalen. Simen Hegstad Krüger kom seg ikke videre fra kvartfinalene, mens Hans Christer Holund røk ut i prologen.

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia lørdag, 6. etappe i Tour de Ski, sprint:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Sergej Ustjugov, Russland, 3) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 4) Pål Golberg, Norge, 5) Gleb Retivykh, Russland, 6) Andrej Melnitsjenko, Russland.

Øvrige norske, slått ut i semifinale: 7) Jan Thomas Jenssen, 12) Sjur Røthe.

Slått ut i kvartfinale: 23) Simen Hegstad Krüger.

Slått ut i kvalifisering: 36) Hans Christer Holund.

Tour de Ski (6 av 7 etapper):

1) Klæbo 2.26.59, 2) Bolsjunov 0.01 min. bak, 3) Ustjugov 0.15, 4) Golberg 1.53, 5) Iivo Niskanen, Finland 1.59, 6) Røthe 2.01, 7) Artem Maltsev, Russland 2.30, 8) Holund 2.34, 9) Calle Halfvarsson, Sverige 2.46, 10) Dario Cologna, Sveits 2.51.

Øvrige norske: 12) Krüger 3.17, 19) Jenssen 4.23.

Verdenscupen (14 av 40 konkurranser):

1) Klæbo 756, 2) Bolsjunov 638, 3) Emil Iversen 495, 4) Ustjugov 488, 5) Niskanen 485, 6) Holund 407, 7) Røthe 335, 8) Golberg 329, 9) Erik Valnes 254, 10) Halfvarsson 243.

Øvrige norske (topp 30): 14) Krüger 209, 24) Didrik Tønseth 158, 27) Martin Jonsrud Sundby 120, 29) Håvard Solås Taugbøl 100.

Kvinner:

1) Anamrija Lampic, Slovenia, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge, 3) Jessica Diggins, USA, 4) Sadie Maubet Bjornsen, USA, 5) Lucia Scardoni, Italia, 6) Natalja Neprjajeva, Russland.

Øvrige norske, slått ut i semifinale: 8) Heidi Weng, 11) Therese Johaug, 12) Ingvild Flugstad Østberg.

Slått ut i kvartfinale: 13) Tiril Udnes Weng, 14) Anne Kjersti Kalvå, 20) Ragnhild Haga, 23) Magni Smedås.

Startet ikke: Kari Øyre Slind.

Tour de Ski (6 av 7 etapper):

1) Johaug 1.53.57, 2) Jacobsen 0.03 min. bak, 3) Neprjajeva 0.14, 4) Østberg 0.23, 5) Weng 0.47, 6) Ebba Andersson, Sverige 1.07, 8) Lampic 1.54, 9) Udnes Weng 2.11, 10) Katharina Hennig, Tyskland 2.28.

Øvrige norske: 15) Kalvå 3.45, 20) Haga 5.53, 25) Smedås 6.55.