Jobben starter på Intility mandag

Litt tidligere på dagen har han fått vite hvem Norge skal møte i den kommende kvalifiseringen for VM i Qatar i 2022.

– Det blir veldig uvant for meg som trener å vite at neste kamp jeg ska lede er over tre måneder til. Men jeg har bearbeidet den tanken og den er litt fristende, sa Ståle Solbakken til Dagsavisen på gårsdagens digitale pressekonferanse.

Solbakken sitter i karantene hjemme på Hamar etter å ha kommet fra sitt andre hjem i Danmark.

Han vil fortsatt bo mye i København der hans kone og datter fortsatt bor.

Solbakken ble først kontaktet mellom to landslagspauser i høst. Dette var avklart med Lagerbäck, opplyste fotballpresident Terje Svendsen på pressekonferansen.

– Vi ble enig om snakke etter kampene var spilt. Det har vært positive samtaler, og jeg hadde gjort opp min menig at dette var noe for meg, sa Solbakken selv.

Tidligere i høst fikk han sparken etter to perioder i FC København.

Han gikk inn i en heftig ordkrig med ledelsen i FCK, som han fortsatt mener opptrådte på en udugelig måte.

– Nå har jeg lagt det bak meg. Jeg fikk noen «crazy tilbud» om å bli klubbtrener, men også noen seriøse. Men nå føler jeg at dette var riktig for meg. Jeg ville kanskje ikke bli spurt en tredje gang, smiler han.

Elitedirektør Lise Klaveness har allerede sagt at hun ikke vil reise til VM i Qatar i 2022, uansett om Norge kvalifiserer seg eller ikke.

Solbakken, som selv er politisk engasjert, liker engasjementet.

– Men Qatar er et stort og vanskelig spørsmål som jeg ikke kan løse på min første pressekonferanse, sier han.

Nå blir hans hovedfokus på det sportslige og han vet ikke hva slags tropp som han kan ta ut i mars.

– I fotball kan alt skje så plutselig. Skulle jeg tatt ut et landslag i dag hadde jo ikke Erling Braut Haaland vært aktuell (skadet). Og ja, det er spillere på «nødlandslaget» som er aktuelle, sier Norges nye landslagssjef.