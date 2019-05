Redknapp, med bakgrunn fra blant andre det engelske landslaget, Liverpool og Tottenham, skriver i sin spalte i Daily Mail mandag at det ikke finnes noen «quick fix» for United etter denne sesongen.

Etter en god start som United-manager har United falt sammen som et korthus og har kun to seirer på de siste elleve kampene. Søndag ble alt håp om mesterligaspill neste sesong knust mot tabelljumbo Huddersfield (1-1).

«Jeg var gjennom noe av det samme i Liverpool på nittitallet da det ble gjort mange feil i forsøk på å gjenoppreise klubben til tidligere høyder. De er nå 29 år uten et seriemesterskap», skriver Redknapp.

Han mener Solskjær har store og viktige valg å ta før neste sesong, blant annet om han ønsker Paul Pogba med videre eller ikke.

«Dette er store avgjørelser for en som har trent Molde og Cardiff og har liten erfaring som sjef for en stor klubb. Jeg ønsker ikke at Solskjær skal mislykkes, men det føles allerede litt ut som om jobben er for stor for ham»

Woodward må lure

Solskjær kom inn som midlertidig manager etter José Mourinho i desember, og han fikk jobben fast i mars etter en imponerende periode med gode resultater. Etter at treårskontrakten ble skrevet under har det meste gått galt for den norske manageren.

«Vi vet ikke om United forsøkte å hente Mauricio Pochettino fra Tottenham, men klubbens styreformann Ed Woodward må lure på om han har gjort en feil»

Den tidligere landslagsspilleren skriver at dersom United i oktober fortsatt befinner seg på sjetteplass, med stor avstand til teten, vil det føre til en vanskelig oppgave for Woodward og United-styret.

«Det siste de vil er å sparke en klubblegende som er elsket av fansen. United halter inn mot neste sesong. Skulle de få en treg start, lever Solskjær på lånt tid», avslutter Redknapp.