Jakter på historisk seriegull

Vålerenga Fotball har ikke blitt seriemestere siden 2005, men klubbens kvinnelag kan gjøre noe med den tørken i år. På søndag blir det storkamp mot Rosenborg på Valle.

Kan det bli edelt metall på Valle i år? Ja, så absolutt. Fotballgutta ligger tre poeng bak sølvplassen i Eliteserien, men enda bedre ligger fotballdamene an i Toppserien. Fire serierunder før slutt er de serieledere før toppkampen mot serietoer Rosenborg søndag. Veien til toppen startet allerede for fem år siden.

Valle, høsten 2013: På et styremøte i Vålerenga Fotball ble satsingen for kvinnelaget satt: Innen 2020 skulle klubben være en ledende klubb innen kvinnefotball. Sånn akkurat passe breialt for en klubb som til da bare hadde vært i Toppserien i tre sesonger. I motsetning til hva vi er vant med fra tidligere i Vålerenga var det ikke bare løst snakk denne gangen. Det ble investert betydelig i både spillere, støtteapparat og profesjonaliteten ble drastisk hevet.

Intility Arena, 9. september 2017: Den aller første offisielle fotballkampen ble spilt på Vålerengas nye storstue på Valle denne dagen. Rundt 4.000 tilskuere tok turen for å se Vålerenga-jentenes 2-0-seier over Kolbotn hvor amerikaneren Stephanie Ann Verdoia fikk æren av å score det aller første målet på den nye stadion. Det ble også cupfinale i 2017 hvor Avaldsnes ble så vidt for sterke. I 2018 fortsatte satsingen ved å hente Eli Landsem som sportssjef og Monica Knudsen som hovedtrener.

Intility Arena, 31. juli 2019: Manchester Uniteds kvinnelag så dagens lys sommeren 2018, og sesongen på nivå to for de hardtsatsende røde djevlene var en parademarsj opp til toppdivisjonen. På denne dagen skulle de imidlertid få juling av Vålerenga. Foran over 7.000 tilskuere sendte Vålerenga rødtrøyene tilbake til Manchester med 4–1 i sekken. Høsten fortsatte i samme stil, og Vålerenga endte på andreplass – kun fire poeng bak LSK Kvinner. Et nytt cupfinaletap til tross, sesongen var en suksess, og laget kvalifiserte seg også til Champions League i 2020.

Intility Arena, 18. oktober 2020: Vålerenga møter Rosenborg. Nummer en og to på tabellen. Oslo mot Trondheim. Ekte vare mot kjøpt plass. Er du ikke kjent med Rosenborg i Toppserien så har det sin logiske forklaring. I stedet for å spille seg opp fra 2. divisjon til Toppserien som Vålerenga gjorde, tok de over plassen til Trondheims-Ørn. Det er samme formel som blant annet Stabæk og LSK Kvinner har gjort før dem. Stabæk tok over Asker, mens LSK tok over Team Strømmen som på sin side hadde tatt over Setskog-Høland noen år tidligere.

Ivar Koteng, som blant annet er styreleder for Rosenborgs herrelag, var så glad for at Ørn skulle skifte navn så han bestemte seg for å kjøpe stadionnavnet selv. Navnet falt på Koteng Arena. Hva er det med eiendomsspekulanter og trangen til å sette sitt eget navn på bygninger, egentlig?

Trondheims-Ørn … unnskyld, Rosenborg, er ubeseiret så langt i Toppserien, men har spilt uavgjort i seks av 14 kamper. Vålerenga tapte i første serierunde borte for Sandviken, men er ubeseiret på de neste 13. Det skiller ett fattig poeng mellom disse to lagene, og med fire kamper igjen å spille, kan mye bli avgjort på Valle denne ettermiddagen med andre ord.

Vålerenga mener selv de kunne satt nok en publikumsrekord på denne kampen, men på grunn av de strenge koronarestriksjonene i Oslo, er det fortsatt kun tillatt med 200 tilskuere. Disse billettene ble utsolgt for lenge siden, men du kan heldigvis se kampen på NRK 1 søndag klokka 16.00.

Kom igjen, Enga!

PS. Dette er seriekampene som gjenstår for Vålerenga i høst. Tre av de fire er på hjemmebane: 18.10: VIF – Rosenborg, 1.11: VIF – LSK Kvinner, 7.11: Lyn – VIF, 15.11: VIF – Arna Bjørnar. I tillegg er laget i kvartfinalen i cupen der de møter Stabæk borte 11. november.