Jakob Ingebrigtsen lå lenge på halen av feltet under kvalifiseringen på 5000 meter i friidretts-VM i Tokyo fredag. Foto: Heiko Junge / NTB.

Ingebrigtsen var en av åtte løpere som tok seg videre i det andre av to kvalifiseringsheat. Han var nummer ti med én runde igjen, men løp seg opp til 8.-plass.

Farten var lav i starten, og tiden til Ingebrigtsen ble ikke bedre enn 13.42,15.

– Han berger det med et nødskrik, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det er harde kår. Det er VM, ikke KM, sa Ingebrigtsen til NRK.

Langt unna toppslag

– Det var vel gjennomført, men jeg er jo ikke i nærheten av der jeg skal være fysisk. Det kostet, men det er veldig deilig, sa han.

Den endelig beslutningen om å stille på 5000-meteren tok han etter en treningsøkt fredag morgen norsk tid.

Jakob Ingebrigtsen fylte 25 år fredag og la seg på sedvanlig vis på halen fra start. Ha lå helt bakerst på 21.-plass etter 1000 meter. Farten dabbet av etter hvert, og etter 2000 meter lå 25-åringen nest sist på 20.-plass. Da virket det som han hadde god kontroll på situasjonen. Status etter 3000 meter var den samme, også da lå han nest sist.

Med omtrent 1000 meter igjen begynte Ingebrigtsen å avansere i feltet.

Merittert

Jakob Ingebrigtsen er regjerende verdensmester på 5000 meter. Han vant i Budapest for to år siden og tok også VM-gullet på distansen året før i Eugene, Oregon i USA. Jakob Ingebrigtsen er også regjerende OL-vinner på 5000 meter fra Paris i 2024.

Ingebrigtsen har hatt en trøblete sesong på grunn av en akillesskade som har hemmet ham i treningsarbeidet i flere måneder.

Først i selve mesterskapet i Japan fikk han sesongdebuten utendørs. Det skjedde under kvalifiseringen på 1500 meter, men med 8.-plass der klarte han ikke å ta seg videre til semifinalene.

Hans personlige rekord på 5000 rekord er på 12.48,45 og ble satt i Firenze i 2021.