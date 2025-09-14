Jakob Ingebrigtsen slått ut på 1500 meter: – Sjanseløst

Ingebrigtsen løp i det fjerde og siste heatet i kvalifiseringen, og i likhet med de tre øvrige heatene var de seks beste som tok seg til mandagens semifinaler.

Han ble nummer åtte med tiden 3.37.84. Britiske Jake Wightman vant heatet med 3.36.90.

– Sjanseløst. Jeg springer et fint løp taktisk og skal i en normaltilstand kunne klare avansement i det løpet der ganske greit. Dessverre hang beina virkelig fast i bakken i dag, sier Ingebrigtsen til NRK.

Lader opp til 5000-meteren

Ingebrigtsen håper å være «veldig mye bedre forberedt» til 5000-meteren.

Løpet var hans sesongdebut utendørs. Han har ikke løpt siden han tok VM-gull på både 1500- og 3000 meter under innendørs-VM i Kina i mars. Det skyldes at han har trøblet med en akillesskade.

Skaden gjorde at Ingebrigtsen helt til det siste har vært usikker på om han rakk å bli tilstrekkelig skadefri til VM-start.

Nordås med aller beste tid

I det første kvalifiseringsheatet sikret Narve Gilje Nordås seg semifinaleplass. Han gikk i teten etter rundt 300 meter og løp kontrollert inn til seier med tiden 3.35.90, noe som var raskest av alle i kvalifiseringen.

– Dette var lett, sier Nordås til NRK.

Sensasjonen Håkon Moe Berg (19) spurtet intenst i det andre heatet, men endte som nummer 11 og uten for semifinaleplass med tiden 3.42.24.

– Jeg følte meg egentlig ganske bra. Men på slutten hadde jeg ikke det siste giret som jeg vanligvis pleier å ha, sier han.

