Ingebrigtsen vant avstemningen klart foran Håvard Holmefjord Lorentzen, Marit Bjørgen og Aksel Lund Svindal. Men verdens beste fotballspiller i 2018, Ada Hegerberg havnet på en femteplass.



– Det har vel aldri vært flere verdige kandidater å velge mellom. Husk at 21 nordmenn kom hjem fra OL i Pyeongchang med gullmedaljer, og der fikk vi også tidenes vinterolympier i Marit Bjørgen. Men Jakob Ingebrigtsen er en sensasjon med to EM-gull i uridretten løping, sier Reidar Sollie, leder i Norske Sportsjournalisters Forbund.

Les også: Når bragdene slår hverandre i hjel, er det øyeblikkene som huskes fra eventyr-året

Tidenes yngste

Jakob Ingebrigtsen vant gull både på 1500 og 5000 meter under friidretts-EM i Berlin i august. Han ble dermed tidenes yngste mannlige europamester i friidrett. Da han vant EM-gullene var han bare 17 år gammel.



I desember van than også U20-EM i terrengløp. Han var for ung til å stille opp i seniorklassen, der hans bror Filip vant.

Kåringen av Årets idrettsnavn ble innstiftet i 1948, og avstemningen er foretatt blant forbundets om lag 500 medlemmer. Det handler om å kåre ett navn, kvinne, mann, lag eller trener, og det er annet år på rad at seieren går til en utøver av løpsøvelser i friidrett. Karsten Warholm vant i 2017.



Foto: NTB Scanpix

Lyon-spilleren Ada Hegerberg var i 2018 den første kvinnelige fotballspilleren som har vunnet Gullballen, som verdens beste fotballspiller. Hun har scoret 53 mål på 33 kamper i serien forrige sesong, og hadde rekorden på 15 mål i Champions League.

– Løping er enda bredere enn fotball, det finnes ikke noen større idrett enn løping, konstaterer Sollie. Han tror det er enda en grunn til at Ada Hegerberg kom lengre ned på listen enn det mange kanskje hadde forventet.

– Kokurransen i år har vært tøffere enn noensinne. Ada har vært solid og jevnt over god, men det er ikke en enkeltsituasjon hun har utmerket seg i, konstaterer han.

Les kommentar: Et ligagull til Liverpool reduserer Solskjærs sjanser til fast jobb i Manchester United



Det er tredje år på rad at seieren går til en sommeridrettsutøver.

Grete Waitz har vunnet prisen flest ganger. Hun vant i 1975, 1977, 1079 og 1983.

Les også: Han er «årets profet» 2018



Rekkefølgen

Slik endte avstemningen:

1) Jakob Ingebrigtsen (friidrett) 78, 2) Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter) 42, 3) Marit Bjørgen (langrenn) 32, 4) Aksel Lund Svindal (alpint) 25, 5) Ada Hegerberg (fotball) 12, 6) Magnus Carlsen (sjakk) 10, 7) Johannes Høsflot Klæbo (langrenn) 7, 8) Maren Lundby (hopp) 5, 9) Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball) 3, 10) Henrik Christiansen (svømming) og Ole Gunnar Solskjær (fotball) 2.

Vinnerne

Vinnere siden 2000:

2018: Jakob Ingebrigtsen, friidrett (løp)

2017: Karsten Warholm, friidrett (løp)

2016: Ada Hegerberg, fotball

2015: Petter Northug, langrenn

2014: Ole Einar Bjørndalen, skiskyting

2013: Magnus Carlsen, sjakk

2012: Tora Berger, skiskyting

2011: Alexander Dale Oen, svømming

2010: Thor Hushovd, sykling

2009: Petter Northug, langrenn

2008: Andreas Thorkildsen, friidrett (spyd)

2007: Aksel Lund Svindal, alpint

2006: Kjetil André Aamodt, alpint

2005: Marit Bjørgen, langrenn

2004: Andreas Thorkildsen, friidrett (spyd)

2003: Petter Solberg, motorsport

2002: Ole Einar Bjørndalen, skiskyting

2001: Olaf Tufte, roing

2000: Trine Hattestad, friidrett (spyd).



(NTB)