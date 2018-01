Iversen lurte Lyn for NM-gullet

Av Egil Sæther

Både mamma Unni og pappa Ole Morten Iversen var sterkt delaktig da landslagets Emil Iversen (26) cruiset Varden Meråker inn til NM-gull i stafett

Lyn var storfavoritt og stilte med de forhåndsuttatte OL-løperne Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger på de to siste etappene, men Johan Tjelle slet med dårlige ski på 1. etappen, og på oppløpet ble det en enkel jobb for Iversen og ta Krüger.

Thomas Albertsen Dahlen (26) og Jørgen Sæternes Ulvang (23) gikk de to første etappene for Varden Meråker.

– Tre tullinger på samme lag det kan bli bra, og det ble det i dag. Det var bare å legge seg foran. Det var kanskje ingen skikkelig spurt. Takk til mamma og pappa og hele klubben som står på. Jeg hadde aldri vært skiløper jeg om det ikke hadde vært for den klubben. Alle i bygda er opptatt av langrenn, og dette er en fin måte å si takk på til hele Meråker. Ski er det store i Meråker, og da er det moro å vinne norgesmesterskapet, sa Iversen.

Støtte

Det sto ikke på den familiære støtten til Iversen under stafetten. Smører og støtteapparat var pappa Ole Morten, også kjent som landslagstrener for langrennskvinnene til Sverige. Mamma Unni Hovdal Iversen har vært leder i Varden Meråker i en årrekke. Det var hun som fungerte som uttakskomité, og hennes to andre sønner Gaute og Mats, kom ikke med på 1.-laget. Gaute var med på 2.-laget som ble nummer 21, og Mats var med på 3.-laget som ble nummer 71.

– Det var kjempegøy. Vi visste at vi var med og kjempet om en medalje, og da Thomas (Albertsen Dahlen) og Jørgen (Sæternes Ulvang) klarte å følge Lyn, ble det plutselig spennende foran sisteetappen, sa pappa Ole Morten.

– Herrestafetten har kanskje aldri hatt en større favoritt enn det Lyn var i dag?

– Nei, kanskje ikke. På papiret var de sterke. Nei, det er noen som har sagt at stafett er stafett.

Han ville ikke trekke fram sin eldste sønn da seieren skulle forklares.

– Det var Thomas og Jørgen som la grunnlaget for dette. Når Emil går ut sammen med Krüger er det håp. Innerst inne vet vi at Jørgen er god til å henge. Det har han gjort før også. Det er kanskje Thomas som ut fra forventningene er den som har gjort det best. Det var bra at han hang med såpass på førsteetappen,, mente Iversen.

Kjente karer

Iversens lagkamerater er heller ingen ukjente kort. Nevnte Thomas var for noen år siden én av tre programledere for programmet «Trekant», et opplysningsprogram om sex som gikk på NRK. Ikke uventet ble det spøkt litt om det i pressesonen etterpå.

Jørgen Sæternes Ulvang er onkelbarn av den litt mer kjente Vegard Ulvang. Sistnevnte ble også norsk mester i stafett én gang. Det skjedde i 1992. Vegard Ulvangs to døtre Nora og Runa gikk stafett for hvert sitt Kjelsås-lag senere søndag.

Jørgen Sæternes Ulvang har dessuten muligheten til å ta et nytt gull allerede neste. Da er det faktisk Varden Meråker som skal arrangere ski-NM del 2.

Søndag fikk Ulvang anledning til å hilse på kongen.

– Kongen gratulerte og var fornøyd med innsatsen. Han hadde nok ikke trodd at vi skulle vinne dette, sa Ulvang.

Det var det ingen andre som trodde heller.

Heming tapte også

Kathrine Harsem sikret problemfritt NM-gullet for tittelforsvarer Varden Meråker på kvinnestafetten på Gåsbu søndag. Kvaløysletta gikk inn til sølvet.

Dermed ble det dobbeltseier til Varden Meråker. Tidligere på dagen gikk klubbens herrelag inn til NM-gull.

Harsem kunne feire på hele oppløpet. Seiersmarginen ned til Kvaløysletta var på 33,1 sekunder. Bronsen gikk til Heming. Det skilte 48,1 sekunder ned til Astrid Uhrenholdt Jacobsen og co.

Meråker-jentene fikk ingen god start. Astrid Stav sendte Marthe Kristoffersen ut som nummer tolv. På det tidspunktet var de bak Oppdal med 37,7 sekunder.

Kristoffersen tettet luken på sin etappe. Ved siste veksling var Varden Meråker kun 0,6 sekund bak Lillehammer.

Kvaløyslettas sølvlag besto av Merete Myrseth, Berthe Annette Svenkerud og Silje Theodorsen, mens Marion Rønning Huber, Fanny Horn Birkeland og Jacobsen gikk for Heming. (NTB)

NM langrenn på Gåsbu søndag, stafetter:

Menn, 3 x 10 km (k-f-f):

1) Varden Meråker 1.14.38,6 (Thomas Albertsen Dahlen, Jørgen Sæternes Ulvang, Emil Iversen), 2) Lyn 0.00,5 min. bak (Johan Tjelle, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger), 3) Asker 0.02,7 (Erlend Nydal, Erland Kvisle, Harald Østberg Amundsen),

4) Lillehammer 0.33,7, 5) Åsen 1.00,5, 6) Kjelsås 1.00,6, 7) Strindheim 1.58,8, 8) Lyn 2.-lag 2.03,6, 9) Rustad 2.05,3, 10) Vind 2.10,4.

Kvinner, 3 x 5 km (k-f-f):

1) Varden Meråker 43.40,2 (Astrid Stav, Marthe Kristoffersen, Kathrine Harsem), 2) Kvaløysletta 0.33,1 min. bak (Merethe Myrseth, Berthe Annette Svenkerud, Silje Theodorsen), 3) Heming 0.48,1 (Marion Huber, Fanny Horn Birkeland, Astrid Uhrenholdt Jacobsen),

4) Gjøvik 0.55,9, 5) Lillehammer 1.09,7, 6) Konnerud 1.26,0, 7) Asker 1.27,8, 8) Kjelsås 1.53,1, 9) Tromsø 2.06,2, 10) Strindheim 2.22,4.