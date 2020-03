Bakgrunn: Israelsson enig med Kalmar

Tidligere denne uken bekreftet Kalmar det som hadde ligget i kortene en stund, nemlig at Israelsson vender hjem. Han slutter seg til gamleklubben i Allsvenskan når Vålerenga-kontrakten går ut til sommeren, og er spilleklar for svenskene 1. august. Israelsson spilte for Kalmar i perioden 2005-2013.

– Det er mye nostalgi i dette. Jeg er takknemlig over at vi har kommet til enighet. Det siste halvannet året har jeg kjent på et ønske om å komme hjem, både fotballmessig og sosialt, sier han til kalmarff.se.

31-åringen legger ikke skjul på at det har vært mye motbakke for ham i VIF.

– Fotballmessig har det gått tøft for meg i Vålerenga, det er ikke til å stikke under en stol. Samtidig tror jeg at jeg er en bedre spiller nå enn for noen år siden, sier Israelsson.

Israelsson kom til Vålerenga fra nederlandske Zwolle sommeren 2018, men slo aldri til etter en lovende start i VIF-drakten.

