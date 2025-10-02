Israel-deltakelse ikke på Fifas agenda i dagens styremøte

Det får NTB opplyst av en talsperson i Fifa. Et punkt på agendaen handler om «konkurranserelaterte saker», men ingenting der dreier seg om Israel.

Selv om saken ikke står på sakslisten, kan det likevel bli diskutert under punktet «diverse». Styremøtet i Fifa startet klokken 11 torsdag i Zürich i Sveits, hvor Fifa har sitt hovedkvarter.

Fifa-møtet kommer samtidig som flere har tatt til orde for å utestenge Israel. En FN-kommisjon har konkludert med at Israel har begått folkemord mot palestinere på Gaza. Israel har en rekke ganger avvist det siste og har kalt FN-rapporten «forvrengt og falsk».

Fifas visepresident Victor Montagliani har uttalt at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) burde ta seg av Israel-spørsmålet.

Annonse

Sist uke var det bevegelse i Uefa for å sette i stand et møte for å stemme om å utestenge Israel. Fredsplanen til USAs president Donald Trump i samarbeid med Israels statsminister Benjamin Netanyahu har satt den prosessen på pause, har flere medier meldt.

NFF støtter Palestina

Palestinas fotballforbund (PFA) har ventet på få behandlet sitt forslag om å sanksjonere Israels fotballforbund siden Fifa-kongressen 17. mai 2024. PFA anklager Israel for brudd på Fifas statutter med blant annet at flere klubber i Israel spiller på okkuperte områder.

Det er på bakgrunn av dette fotballpresident Lise Klaveness mener at Israel burde utestenges.

Annonse

– Personlig mener jeg at når Russland er ute, burde også Israel vært ute. Det er min personlige mening, sa Klaveness i podkasten «Pop og politikk» sist uke.

Gir bort overskuddet

Israel er i Norges VM-kvalifiseringsgruppe og kommer til Ullevaal stadion 11. oktober. I tillegg spiller Maccabi Tel Aviv i europaligaen.

Israel er også i gruppe med Norges U21-landslag i EM-kvalifiseringen. Norges Fotballforbund (NFF) har åpnet for at den kampen, som spilles 14. november, kan bli spilt i utlandet, men det er ikke tatt en avgjørelse ennå.

Annonse

Palestinakomiteen er blant organisasjonene som har varslet markeringer før og under landskampen 11. oktober. Det er også ventet en streik på 15 minutter på T-banen og trikken en time før kampstart.

NFF har bestemt at overskuddet fra landskampen mot Israel om halvannen uke skal gå til Leger Uten Grensers arbeid i Gaza.