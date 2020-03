Norges Ishockeyforbund melder tirsdag at all kampaktivitet blir avlyst med umiddelbar virkning. Det betyr at det ikke blir noe ishockeysluttspill.

Det var TV 2 som først omtalte saken etter at ishockeyforbundet meldte om avlysningen på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for avlysningen er som de fleste saker for tiden på grunn av smittefaren av koronaviruset. Mandag ble sluttspillet utsatt, og nå har all ishockey i Norge blitt avlyst,

Det betyr også at det ikke blir noe kvalifiseringsspill til eliteserien i denne omgang.

- Vi hadde en ambisjon å få igjennom kvalifiseringen, men klarer ikke det i denne omgang grunnet nasjonale pålegg og lokale forhold, sier organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm til NTB.

1. runde i kvalifiseringen skulle ha vært spilt torsdag mellom Comet – Grüner og Narvik – Lørenskog.

Hallen i Narvik er midlertidig stengt.