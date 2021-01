Alt av seriespill i Norge anbefales stanset, var regjeringens klare melding mandag. Den meldingen var enklere for Norges Ishockeyforbund enn for mange andre, ettersom seriespillet i hockey allerede var stanset på grunn av smitteutbrudd i flere av klubbene.

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, fastslår at en full sesong ikke kan gjennomføres.

– Kommer vi i gang 2. februar, må lagene våre spille kamp hver 2,4. dag ut april måned. Det sier seg selv at det ikke er mulig. Her må kamper avlyses som følge av nedstengningen, sier han til NTB.

Les også: Regjeringen anbefaler stans i alt seriespill i toppidretten i to uker

– Risikerer konkurs

– Konsekvensen er at vi risikerer konkurs i flere av klubbene våre. Vi må kutte ut kamper. Mister vi ti kamper, er det en stor del av det budsjetterte inntektsgrunnlaget for klubbene, sier Pettersen, som mener kompensasjonen for avlyste arrangementer må videreføres.

Pettersen er til daglig idrettspolitisk talsperson for Høyre. Kompensasjonen dreier seg om 1,2 milliarder kroner, og kulturminister Abid Raja (V) opplyste til NTB mandag at den saken er på høring.

Pettersen ble overrasket da statsminister Erna Solberg informerte om anbefalingen mandag.

– Den var vi helt uforberedt på. Det var like overraskende for oss som alle andre, men vi var i en selvbestemt nedstengning. Så konsekvensene på kort sikt er enklere for oss enn de andre berørte idrettene, sier Pettersen, som understreker at helsen til spillerne har første prioritet.

Les også: Raja ber toppidretten om en ekstra innsats

Mye smitte

Eliteserien i ishockey ble stanset 8. januar etter at over 50 personer tilknyttet eliteserien hadde fått påvist koronavirus.

– Vi ser jo at ishockeyligaen har suspendert aktivitet nettopp på grunn av smittesituasjonen. Vi har prioritert toppidretten lenge, og nå er det på tide at de tar 14 dagers pause. De klarer jo ikke å holde det smittefritt, der heller, sa Solberg mandag.

Idrettspresident Berit Kjøll mener de berørte idrettene har en krevende tid foran seg.

– Samtidig rammer denne innskjerpingen bandy, håndball, basketball og flere andre idretter på en svært krevende måte, både med hensyn til gjennomføring av sesong, utøvernes mulighet til å utøve sitt yrke og klubbøkonomi, sa Kjøll mandag og la til at hun håper aktiviteten blir gjenopptatt raskest mulig.

Les også: Hviterussland mistet ishockey-VM: – En veldig god nyhet