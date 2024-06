Panthers tapte for Oilers – fortsatt ett steg unna Stanley Cup-trofeet

Finalerunden spilles som best av sju kamper, og med 3-1 i kamper før møtet på Panthers-is i Florida, var det opp til vertskapet å benytte anledningen.

Fra start gikk imidlertid kampen gjestenes vei, og Edmonton kunne notere seg for 1-0 ved Connor Brown drøyt fem minutter ut i første periode. I den andre perioden la Zach Hyman raskt på til 2-0, mens en annen Connor – denne gangen McDavid – økte til 3-0 etter fem spilleminutter.

Snaut to minutter senere fikk vertskapet sin første nettkjenning, ved Matthew Tkachuk. Deretter var det Oilers som økte avstanden igjen, da Corey Perry satte inn 4-1, fulgt av en ny redusering fra Floridas Evan Rodrigues bare 14 sekunder senere.

Fire minutter ut i den tredje perioden begynte det å lukte mulig gull for Panthers da Oliver Ekman-Larsson reduserte igjen. Dermed var Edmontons ledelse skrumpet inn til ett mål på stillingen 4-3.

På tampen tok Panthers ut målvakt Sergei Bobrovsky for å øke presset fremover. Men i stedet for å sikre seg forlenging av kampen, ga det rom for at Connor McDavid kunne score sitt andre mål for kvelden og fastsette sluttresultatet til 5-3.

Fredag får Panthers en ny mulighet til å sikre seg pokalen. Eller så kommer Oilers seg à jour med en hjemmeseier, slik at det hele avgjøres i en sjuende og siste finalekamp førstkommende mandag.