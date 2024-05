Hasle-Løren reagerer på Lørenskogs Larsen-ansettelse

Lørenskogs daglig leder Tore Haugum sier til NTB at Larsen har levert sin oppsigelse i Hasle-Løren, og at han dermed kan starte i Lørenskog 1. august.

Larsen ble for tre dager siden hentet inn som ny trener for Lørenskogs ishockeyherrer. Én måned i forveien hadde han imidlertid signert for Hasle-Løren.

Nettstedet Hockey4You skrev tidligere onsdag at Hasle-Løren-ledelsen var kritiske til prosessen som har pågått.

De mener seg forbigått i prosessen. De hadde ikke hørt noe fra Larsen før han ble presentert som Lørenskog-trener.

– Hvis vi ikke hadde lest den artikkelen, så hadde vi jo trodd at Kenneth skulle starte hos oss, for den kontrakten vi har er reell, det er det ikke noen tvil om. Vi har fått den vurdert av en advokat og den er reell, så her må Lørenskog kjøpe Kenneth Larsen, sier Hasle-Lørens sportssjef Kanwar Singh til Hockey4You.

– Enten må Kenneth Larsen starte hos oss og så melde at han slutter, eller så må Lørenskog kjøpe ham ut fra og med nå, fortsetter Singh.

Lørenskog-leder Haugum sier at de forstår frustrasjonen, men han påpeker at dette er en sak de ikke er part i.

– Dette er en sak mellom Kenneth Larsen og Hasle/Løren. Han har hatt en ansettelse hos dem og skal jobbe hos dem ut sin oppsigelsestid, sier Haugum, som legger til:

– Jeg skjønner dem godt. Det er ikke noe gøy å være i den situasjonen de er, for vi har vært i den selv, men det er slik arbeidslivet fungerer.