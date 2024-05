Vålerenga signerte poengmaskin fra Canada: – Hadde en god prat med Dostie

Vålerenga tok seg forrige sesong til finale i NM-sluttspillet for første gang på ti år, men tapte 1-4 i best av sju-serien mot Storhamar. Likevel var det mye bra å bygge på for Vålerenga, som etter sesongen har mistet ganske mange spillere. Foruten Mika Partanen, Mark Auk og Christopher Bengtsson har også Markus Søberg, Alex Dostie og Joona Partanen forlatt klubben. Senere har det også blitt kjent at Thomas Olsen og Stian Solberg har dratt videre, og Vålerenga har etter det hentet inn mange nye spillere i jakten på å ta igjen Storhamar.

Onsdag ble den nyeste brikken presentert, da laget henter tilbake Tim McGauley for å erstatte Christopher Bengtsson.

– Etter at «Bengan» dro har det blitt et tomrom på centerplass. McGauley er nok enda mer målfarlig, og er hentet inn for å produsere mye i en av de to første femmerne våre. Dermed er posisjonen styrket, sier sportssjef Anders Myrvold, som beskriver McGauley slik:

– McGauley er en hardtarbeidende center som holder et meget høyt nivå. Han har en voldsom offensiv oppside, og vi tror han vil produsere mange poeng for oss kommende sesong. Foruten det har han et veldig godt rykte på seg for å være en god lagkamerat i garderoben, og en «team guy», som alltid setter laget først. Det er slike spillertyper vi har fokusert på i byggingen av Vålerenga neste sesong, sier Myrvold.

Dostie ble avgjørende

Canadieren ble signert av NHL-klubben Washington Capitals tilbake i 2015, men en skade gjorde at han ikke kom lenger enn til AHL-laget. Etter flere år i AHL og divisjonen under, tok han turen til Stjernen før pandemi-sesongen i 2020/2021 der han leverte 34 poeng på kun 24 kamper. Etter sesongen ble avbrutt her hjemme dro han videre til Innsbruck, der han ble kjent med den tidligere Stjernen og Vålerenga-spilleren Alex Dostie.

– Jeg hadde en god prat med Alex før jeg signerte, og han anbefalte Vålerenga veldig. Ifølge Alex er Vålerenga et bra lag med en fantastisk stemning i arenaen under kamper, og klubben fremstår som profesjonell og tar godt vare på alle spillerne. Det ble også avgjørende for meg, og nå gleder jeg meg til å flytte over mot slutten av sommeren, sier McGauley.

Etter oppholdet i Innsbruck har McGauley spilt for Ingolstadt i den tyske eliteserien (DEL), Kassel Huskes i DEL2 og ungarske Fehervar i ICEHL. Nå har han signert på en ettårskontrakt for Vålerenga.

– Motivasjonen min for å signere for Vålerenga nå ligger i at laget ser veldig bra ut. Ser man på forrige sesong er det tydelig at dette laget har lyst til å vinne, og dermed passer det bra med mine ønsker også, sier McGauley.

Elsket Norge

28-åringen, som blir 29 i sommer, returnerer derfor til norsk hockey og blir en del av en VIF-tropp som blant annet har forsterket seg med Villiam Haag og Alexander Bonsaksen.

– Jeg elsket virkelig å være i Norge. Det var en kul opplevelse, og Norge er absolutt favorittlandet blant de jeg har spilt hockey i, forklarer McGauley og fortsetter:

– Jeg husker den norske ligaen som en bra liga. Jeg hadde mange gode opplevelser i Stjernen, men det var et lag som havnet midt på tabellen, og det var kjipt å tape kamper. Jeg er en fyr som elsker å vinne og hater å tape, så jeg husker de øverste lagene med Vålerenga, Storhamar og Stavanger som veldig gode lag. For å vinne ligaen i Norge må du slå disse lagene, og det var det vi sleit med i Stjernen, men jeg likte både klubben og ligaen veldig godt, sier McGauley.

