Norge berget plassen på øverste nivå – slo Storbritannia i skjebnekampen

Norge var avhengige av å ta poeng mot Storbritannia i siste gruppespillskamp for å berge plassen i eliteklassen. En sterk norsk start sørget for at spenningen ble kortvarig.

Markus Vikingstad, Patrick Thoresen og Eskild Bakke Olsen bidro allerede i første periode til å sende Norge et langt skritt mot trygg plass. Michael Brandsegg-Nygård og Olsen fulgte opp med scoringer i de to neste periodene og sikret Norges seier.

Det betyr at det norske laget avslutter VM med seks poeng på sju kamper og beholder plassen på øverste nivå. Britene har én kamp til gode, men har ikke muligheten til å berge plassen og rykker ned.

Sterk førsteperiode

Britene gikk rett i angrep i første periode i Tsjekkia og spilte seg til to store muligheter etter bare minuttet spilt. Norge slapp med skrekken, og Vikingstad kunne isteden sende eget lag opp i 1-0.

Max Krogdahl fyrte av fra langt hold, og Vikingstad styrte på vakkert vis inn kampens første scoring.

Kort tid etterpå kom også 2-0. Kaptein Thoresen snappet opp en svak britisk pasning og klemte inn kampens andre puck i nettet via stolpen.

– Drømmeåpning for de norske iskrigerne, konstaterte Viaplay-kommentator Jørgen Klem.

Les også: Ishockeylandslaget har kniven på strupen etter svak kamp og 1-4-tap for Østerrike

Trygget seieren

En norsk kjempestart ble enda bedre da Eskild Bakke Olsen sørget for 3-0 i det 13. minutt. Olsen utnyttet britisk slurv foran eget mål og kriget inn scoringen.

Annen periode var mindre begivenhetsrik, men Norge beholdt tremålsledelsen. Brandsegg-Nygård utnyttet powerplay og sendte en puck rett i krysset til 4-0, før Brett Perlini reduserte for britene.

I tredje periode lurte Olsen inn sitt andre for kvelden og økte til 5-1. Like etterpå slurvet Norge i forsvar, og Ollie Betteridge fikk redusere til 2-5. Britene presset desperat på, men greide ikke å finne veien til en ny redusering.

Søndag endte det med skuffende 1-4 for Østerrike etter en svak norsk kamp. Bare Danmark har måttet gi tapt for de norske før mandagen. Mot Sveits, Tsjekkia, Finland og Canada endte det med tap.

Les også: Solberg scoret før håpet brast – langt til kvartfinale etter Canada-tap