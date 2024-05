Vålerengas hockeylag med ny tilvekst – svenske med danske meritter klar

Haag er opprinnelig fra Göteborg, men har spilt de to siste sesongene i den danske toppserien. Sist sesong var han kaptein for Sønderjyske og ledet klubben til både seier i serien og sluttspillet.

Haag kan vise seg å bli en solid forsterkning for klubben som var tapende NM-finalist denne sesongen. Over to sesonger i Sønderjyske er han notert med 90 poeng på 90 kamper, melder vif-hockey.no.

– Villiam Haag er en lagspiller og kapteinstype og kommer med en karakter som vi vil ha i garderoben og i laget vårt. Han har stor arbeidsmoral og jobber hardt og har vært med å vinne med Sønderjyske. Den erfaringen er noe vi også ønsker sterkt. Vi vil ha vinnerskaller i Vålerenga, sier sportssjef Anders Myrvold.

