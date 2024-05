Emilio Pettersen røk ut av AHL-sluttspillet – Norge håper å få supertalentet til VM

Nattens tap sendte Admirals opp i 3-2-seier sammenlagt i best av fem-serien.

Norges ishockeylandslag har dermed håp om å få supertalentet til Tsjekkia, så han kan bistå i det pågående verdensmesterskapet.

– Vi må ha godkjennelse fra dem (Texas Stars), sier sportssjef Petter Salsten til nitten.no.

Emilio Pettersen har blitt tatt ut i Norges VM-tropp med forbehold om at han kunne ryke ut av sluttspillet. Det samme gjeldet Emil Lilleberg, som gikk videre til kvartfinalene med Syracuse Crunch.

Norge har hatt en tung start på mesterskapet i Tsjekkia med to tap på to kamper. Senere mandag møter de Finland til tredje gruppespillskamp, før Danmark står for tur tirsdag.

Les også: Solberg sto fram igjen i ishockey-VM: – En enorm spiller