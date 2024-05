Solberg sto fram igjen i ishockey-VM: – En enorm spiller

Sentral i det norske laget var igjen 18 år gamle Stian Solberg. Unggutten scoret det første før han sto bak 3-1-scoringen.

Solberg ble kåret til Norges beste spiller. Mot Sveits dagen i forveien var han også spilleren som ble snakket om etter kampen.

– En enorm spiller som vi gleder oss til å se videre i mesterskapet, sa Viaplays kommentator Jørgen Klem.

Noah Steen (19) scoret i tillegg til Eirik Salsten.

Skuffet landslagssjef

Norge tok virkelig for seg i den første perioden i en hall stappfull av tsjekkere i Praha.

– Vi forventet at vi skulle være med i disse kampene, sa landslagstrener Tobias Johansson til Viaplay underveis i kampen.

Etterpå var han skuffet.

– Det føles litt bittert, sa Johansson.

– Jeg synes vi spiller ekstremt oppofrende og er med i fighten helt til det er tre-fire minutter igjen, la han til.

Den første perioden ga tre mål på seks avslutninger. Men så tok vertene mer over.

Roman Cervenka (2), Ondrej Beranek, Matej Stransky og Libor Hajek scoret Tsjekkias mål. Norge satset mot slutten, men Ondrej Palat sørget for 6-3 i tomt bur.

Forrykende

Solberg hadde flere gode sjanser i åpningskampen mot Sveits, men lørdag stilnet han hallen da han utlignet få sekunder etter Tsjekkias 1-0-scoring.

Tenåringen Steen ville ikke være noe dårligere enn Solberg. I undertall plukket Mathias Trettenes opp pucken og fant Steen som satte inn 2-1.

Salsten fikk sitt første mål i et VM-sluttspill etter lekkert spill. Solberg fant Salsten som limte pucken i krysset fra spiss vinkel. Sekunder senere kunne det stått 4-1, men Tsjekkia reduserte.

Midtperioden ble heftig for det norske laget. Sjansene kom på løpende bånd for Tsjekkia. Henrik Haukeland i buret sto som en levende vegg, og perioden kan oppsummeres med antall skudd på mål:

* Tsjekkia 20.

* Norge 1.

Tsjekkia fikk sin utligning fire minutter før slutt ved Beranek. Norges eneste avslutning gikk i krysstanga ved Brandsegg-Nygård.

Punktert

Stransky satte 4-3 fem minutter ut i siste periode. Det norske laget hevet seg noe, men det holdt ikke til noe mer mot et Tsjekkia som trolig ikke hadde ventet seg denne motstanden på egen is. Tsjekkia noterte seg for 5-3 og punkterte kampen få minutter før slutt.

Norges første kamp endte med 2-5-tap mot Sveits.

Finland er neste motstander for Norge. Den kampen spilles mandag.

---

FAKTA

Elite-VM ishockey menn i Praha, Tsjekkia, gruppe A lørdag:

Norge – Tsjekkia 3-6 (3-2, 0-1, 0-3)

1. periode: 0-1 (6.06) Roman Cervenka (Tomas Kundratek, Ondrej Kase), 1-1 (6.37) Stian Solberg (Patrick Thoresen, Mats Zuccarello), 2-1 (12.10) Noah Steen (Mathias Trettenes), 3-1 (16.32) Eirik Salsten (Solberg, Zuccarello), 3-2 (17.12) Cervenka (Lukas Sedlak, Kase). Skudd: 6-13.

2. periode: 3-3 (35.54) Ondrej Beranek (Michal Kempny). Skudd: 1-21.

3. periode: 3-4 (45.19) Matej Stransky (Jakub Krejcik, David Kampf), 3-5 (56.59) Libor Hajek (Ondrej Palat) 3-6 (59.06) Palat (Kampf). Skudd: 4-15. Totalt: 11-49.

Hoveddommere: Tomas Hronsky, Slovakia, Sean MacFarlane, USA.

Utvisninger: Norge 8 x 2 min., Tsjekkia 5 x 2 min.

Øvrige kamper:

Gruppe A (i Praha):

Storbritannia – Canada 2-4 (1-1, 0-3, 1-0), Østerrike – Danmark 1-5 (1-2, 0-1, 0-2).

Gruppe B (i Ostrava):

Frankrike – Kasakhstan 1-3 (1-2, 0-1, 0-0), Polen – Latvia 4-5 e.f. (1-0, 1-1, 2-3, 0-1), USA – Tyskland 6-1 (2-0, 2-1, 2-0).

---