Lilleberg og Lightning fortsatt i live – slo Panthers 6-3

Panthers har så langt vært det klart beste laget i best av sju-serien og ledet 3-0 før lørdagens kamp. Natt til søndag var det imidlertid Lightning som trakk det lengste strået da de vant 6-3 i Amalie Arena hjemme i Tampa Bay.

Steven Stamkos og Brandon Hagel scoret to ganger hver for Lightning, mens Brayden Point og Nicholas Paul også la på hver sin scoring.

For Panthers var det Sam Reinhart, Carter Verheaghe og svenske Oliver Ekman-Larsson som tegnet seg på scoringslisten.

Lilleberg fikk 19 minutter og to sekunder på isen, men noterte seg ikke for noen målpoeng. En stor glede for vertene var det at Lillebergs backkollega Mikhajl Sergatsjev var tilbake etter 80 dagers skadeavbrekk.

– Jeg var veldig spent. Helt ærlig så klarte jeg ikke å sove i natt. Det føltes som om det var min første NHL-kamp igjen. Og så går du på isen og får den reaksjonen fra fansen. Det gjorde meg emosjonell, og jeg er bare takknemlig for å være her, sa russeren til NHLs nettsted.

Lightnings seier betyr at lagene i hvert fall må ut i en femte kamp for å avgjøre vinneren av best av sju-serien. Den kampen spilles natt til tirsdag norsk tid.

– Det er langt fra over. Vi vet at det handler om én periode om gangen, én kamp om gangen. Vi kan ikke se lenger fram, sa Hagel etter å ha bidratt til å tenne Lightnings håp.

Les også: Tampa fortsatte tapsrekke i NHL-sluttspillet