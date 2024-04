Norges ishockeykvinner klare for elite-VM for første gang på 28 år

Tea Løkke Nyberg (2), Emma Bergesen, Emilie Kruse, Iben Tillman, Madelen Haug Hansen, Andrea Dalen og Une Bjelland scoret målene i storseieren.

Norge vant alle sine kamper i Østerrike, men havner trolig på annenplassen bak Frankrike ettersom tre av seierne har kommet på straffer.

– Dette er en ufattelig deilig seier for hele den norske ishockeyfamilien, men selvfølgelig først og fremst for jentene selv, sa Norges ishockeypresident Tage Pettersen til hockey.no etter at opprykket var sikret.

2.-plass eller 1.-plass spiller ingen rolle ettersom de to beste rykker opp til eliten neste år. Mesterskapet spilles i Tsjekkia. Det er første gang siden 1997 at de norske ishockeykvinnene spiller med de beste.