«Den nye arenaen ble endelig overlevert til Oslo kommune i september 2020, mens opprinnelig leveringsdato var i september 2018», skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

«Oslo kommune hadde akseptert en forlenget frist til september 2019. Lagmannsretten kom til at NCC Norge AS hadde krav på forlenget frist for levering fram til slutten av juni 2020», heter det videre.

NCC anket den første dommen fra tingretten hvor kommunen ble dømt til å betale 135 millioner kroner til NCC.